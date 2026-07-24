Meta lancia Facebook Verified gratuito per confermare gli utenti reali

Meta introduce Facebook Verified, un badge gratuito per verificare che dietro un profilo Facebook ci sia una persona reale.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

widget facebook

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

Meta ha annunciato Facebook Verified, un nuovo badge gratuito pensato per confermare che dietro un profilo Facebook ci sia una persona reale e non un account falso o generato con l’intelligenza artificiale. La verifica avviene tramite un breve video selfie, che Meta confronta con le foto già presenti sul profilo dell’utente.

Come funziona Facebook Verified

Il processo è gratuito e richiede in genere pochi minuti. L’utente registra un video selfie e il sistema verifica che il volto corrisponda alle immagini del profilo. Una volta completata la procedura, il badge Facebook Verified compare sul profilo e in alcune aree della piattaforma.

All’inizio il badge sarà visibile su Marketplace, Gruppi e Profilo, con l’obiettivo di estenderlo successivamente anche ai post nel Feed. L’idea è semplice: aiutare gli utenti a capire quando stanno interagendo con un profilo collegato a una persona reale.

Rimuovi pubblicità

Facebook Verified non va confuso con Meta Verified, l’abbonamento a pagamento che include badge, protezione contro l’impersonificazione e assistenza diretta. Il nuovo badge gratuito ha uno scopo più limitato: non offre funzioni premium, ma serve soprattutto a segnalare l’autenticità umana del profilo.

Meta chiarisce inoltre che il badge non rappresenta un’approvazione dell’utente e non garantisce che quella persona sia affidabile. In altre parole, conferma che dietro il profilo c’è una persona reale, ma non certifica la qualità dei contenuti, delle offerte o delle interazioni.

Chi può ottenere il badge

Facebook Verified è disponibile solo per utenti maggiorenni, con account in regola con gli standard della community e senza segnali di comportamento non autentico. Per ora non è disponibile per Pagine o account in ProMode, quindi non è pensato per creator, brand o aziende, ma per i profili personali.

Il rollout partirà gradualmente da alcuni mercati selezionati, con espansione globale prevista nel tempo. Questo significa che la funzione potrebbe non essere subito visibile a tutti gli utenti.

Rimuovi pubblicità

Prodotti consigliati

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa...

−12%
−12%
619,00 547,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per...

−11%
−11%
979,00 869,00 €
Vedi offerta
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza...

−7%
−7%
1.339,00 1.249,00 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi