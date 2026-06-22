Apple rilascia iOS 27 beta 2 (e non solo), ecco tutte le novità

TLDR Riassumi

Apple ha da poco rilasciato le beta 2 di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 e watchOS 27.

La nuova build di iOS 27, identificata dal numero 24A5370h, è disponibile per gli sviluppatori registrati.

Come sempre, trattandosi di una beta iniziale, l’installazione su un iPhone principale resta sconsigliata. Anche se iOS 27 sembra più stabile di altre beta viste negli anni passati, possono ancora esserci problemi di batteria, crash, app non compatibili e funzioni incomplete.

Write with Siri prende il posto dei vecchi Strumenti di scrittura

La novità più interessante di iOS 27 beta 2 è l’arrivo di Write with Siri, la nuova versione degli strumenti di scrittura basati su Apple Intelligence.

Il vecchio pannello Writing Tools, con pulsanti come “Friendly” o “Professional”, viene sostituito da un sistema molto più naturale. Quando si scrive in Note, Mail o in altre app compatibili con i campi di testo standard di iOS, la tastiera mostra ora il suggerimento “Write with Siri”.

Toccandolo, si apre un campo collegato alla Dynamic Island in cui è possibile chiedere a Siri di scrivere, correggere, riassumere o riscrivere un testo. La differenza rispetto al passato è che non si sceglie più solo un comando predefinito: si può spiegare cosa si vuole ottenere con una richiesta naturale.

Per esempio, Siri può trasformare un testo troppo lungo in una versione più breve, rendere più formale una mail, correggere una nota o continuare un documento partendo dal contesto già presente sullo schermo.

Quando Siri modifica un testo esistente, iOS mostra anche un pannello con il prima e dopo, così da controllare le modifiche e tornare indietro rapidamente. È un dettaglio importante, perché rende l’AI meno “cieca” e più controllabile.

Siri AI sembra più veloce

Tra le prime impressioni dei tester, Siri AI sembra più reattiva rispetto alla beta 1. Non è ancora il momento di trarre conclusioni definitive, ma Apple sembra aver già lavorato su prestazioni e affidabilità.

In iOS 27 beta 2, inoltre, la funzione Expressive Voice Preview di Siri mostra le voci Pace ed Expressivity come “coming soon”. Segno che alcune parti del nuovo assistente sono ancora in fase di completamento.

Ricordiamo che Siri AI non sarà inizialmente disponibile in Italia.

Wallet introduce la nuova sezione Insights

Con iOS 27 beta 2, Apple ha aggiunto anche una nuova funzione Insights nell’app Wallet. Al momento non sembra ancora funzionante, ma la schermata iniziale spiega piuttosto bene l’idea: collegare conti e carte per visualizzare informazioni su spese, movimenti ricorrenti, saldi e andamento finanziario.

La parte interessante è il modo in cui Apple descrive la privacy. I dati verrebbero recuperati, categorizzati e standardizzati da una società interamente controllata da Apple, senza essere memorizzati. In pratica, Wallet potrebbe diventare qualcosa di più vicino a un centro di gestione finanziaria personale.

Non sarebbe la prima volta che Apple prova ad ampliare Wallet oltre pagamenti, carte e biglietti. Con iOS 27 ci sono già funzioni come pass personalizzati, nuove chiavi digitali per hotel e miglioramenti ad Apple Pay. Insights sembra andare nella stessa direzione: rendere Wallet un’app sempre più centrale nella vita quotidiana.

Resta da capire quali banche supporteranno davvero questa funzione e se arriverà anche in Italia. Come spesso accade con Wallet, alcune novità potrebbero partire prima dagli Stati Uniti e poi espandersi gradualmente.

L’app Casa ora aggiorna anche Apple TV

Un’altra novità piccola ma interessante riguarda l’app Casa. Con iOS 27 beta 2, Apple TV compare nella sezione Aggiornamenti dell’app, proprio come già accade con HomePod e HomePod mini.

Questo significa che sarà possibile aggiornare una Apple TV direttamente dall’app Casa, senza dover accendere il televisore o entrare nelle impostazioni di tvOS. È una modifica pratica, ma dice anche qualcosa in più sulla strategia Apple per la smart home.

HomePod e Apple TV condividono già una base software legata a tvOS. Portare Apple TV dentro la stessa logica di gestione dell’app Casa rende l’intero ecosistema più coerente, soprattutto in vista del tanto atteso Home Hub.

Un indizio sul futuro Home Hub Apple

La nuova gestione degli aggiornamenti Apple TV dall’app Casa sembra anche un piccolo indizio sul futuro Home Hub di Apple.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno con un display quadrato da circa 7 pollici, altoparlanti integrati, supporto a Siri AI, FaceTime e controllo della casa intelligente. Una sorta di incrocio tra HomePod e iPad, pensato però per restare sempre in casa.

Se questo prodotto userà davvero una variante di tvOS, ha senso che venga configurato, controllato e aggiornato dall’app Casa. iOS 27 beta 2 sembra quindi preparare il terreno a un ecosistema domestico più ordinato, dove Apple TV, HomePod e futuro Home Hub vengono gestiti dallo stesso posto.

Migliorano anche RCS, iPhone Mirroring e AirPods Max 2

iOS 27 beta 2 include anche altri ritocchi utili. I messaggi RCS guadagnano il supporto alle risposte inline e ad altre funzioni, rendendo la messaggistica con utenti Android meno limitata rispetto al passato.

Migliora anche iPhone Mirroring (altra funzione non disponibile ancora in Italia) tra iOS 27 e macOS 27 Golden Gate, che nella prima beta poteva soffrire di crash e problemi di ridimensionamento delle app. Con la beta 2, l’esperienza sembra più affidabile.

Apple ha inoltre risolto un problema legato ad AirPods Max 2, che ora possono aggiornare correttamente il firmware anche con la beta installata.

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