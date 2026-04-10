Ecco il più grande museo Apple d’Europa

In questi giorni ha aperto a Utrecht nei Paesi Bassi un nuovo Apple Museum, descritto come il più grande museo Apple d’Europa, con uno spazio espositivo di circa 2.000 metri quadrati all’interno di The Wall Utrecht.

La cosa più interessante è che non si tratta del classico museo per collezionisti puri, pieno di scaffali e numeri di serie. Il progetto è stato pensato per raccontare l’evoluzione di Apple come storia di design, visione e cambi di rotta. Sul sito ufficiale, il museo parla apertamente di un percorso che attraversa 50 anni di innovazione, dal primissimo Apple fino ai dispositivi più recenti, con ambienti tematici che legano i prodotti ai momenti chiave della storia dell’azienda.

Dietro al progetto c’è Ed Bindels, fondatore della catena olandese Amac, che ha finanziato l’iniziativa e l’ha costruita insieme a una fondazione indipendente e a un gruppo di volontari. Secondo quanto riportato da NL Times, Bindels avrebbe investito personalmente milioni di euro nel museo, anche vendendo parte delle sue azioni Apple acquistate anni fa, con l’obiettivo di trasformare la collezione in un patrimonio stabile e non in una semplice iniziativa privata. Il museo, infatti, viene gestito da una fondazione no-profit e non è affiliato ufficialmente ad Apple.

Il museo espone meno del 10% della collezione totale disponibile, proprio perché l’obiettivo non è accumulare pezzi, ma selezionare quelli giusti per sostenere il racconto. In pratica, i prodotti non sono messi lì solo per essere guardati: servono a spiegare i passaggi che hanno cambiato Apple, dal periodo iniziale fino alla rinascita.

Tra le installazioni più riconoscibili c’è una parete spettacolare composta da iMac G3 colorati, una ricostruzione del garage di Steve Jobs e Steve Wozniak, sezioni dedicate a iPod, Mac classici, iPhone e ad altri prodotti che coprono praticamente tutta la cronologia Apple dal 1976 al 2026. Smithsonian Magazine e il sito ufficiale del museo confermano che il percorso è organizzato in stanze tematiche che attraversano i momenti principali della storia dell’azienda.

Uno degli aspetti più belli è che alcuni dispositivi non sono solo esposti: sono anche funzionanti e utilizzabili dai visitatori. Questo dettaglio cambia parecchio l’esperienza, perché trasforma la visita da semplice osservazione a contatto diretto con macchine e interfacce che hanno definito intere epoche del mondo tech.

Il percorso arriva fino ai dispositivi più moderni e prova a mostrare come Apple abbia cambiato comunicazione, design, musica, mobile computing e rapporto con la tecnologia quotidiana. Euronews descrive proprio questa idea: il museo segue una traiettoria che parte dai primi computer e arriva fino all’iPhone, raccontando come Apple abbia trasformato la vita di tutti i giorni.

Il museo si trova a The Wall, Proostwetering 5d, 3543 AB Utrecht nei Paesi Bassi, e il sito ufficiale indica la presenza di parcheggio presso il lotto P1. I biglietti per adulti sono proposti a 21,50 euro, con tariffe ridotte per studenti e bambini.

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