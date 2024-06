Fortnite ed Epic Games Store stanno per arrivare su iPhone

Le nuove normative dell’Unione Europea stanno aprendo porte inaspettate nel mondo degli app store. In particolare, l’introduzione del Digital Markets Act (DMA) ha costretto Apple a modificare le sue rigide regole, permettendo così l’ingresso di alternative all’App Store. Una delle aziende pronte a cogliere questa opportunità è Epic Games, che ha recentemente annunciato di aver presentato Fortnite e l’Epic Games Store ad Apple in vista di un lancio nell’UE.

Fortnite è stato rimosso dall’App Store nell’agosto 2020 quando Epic Games ha introdotto un sistema per acquistare V-Bucks senza utilizzare il sistema di acquisti in-app di Apple, violando così le regole dell’App Store. Di conseguenza, Apple ha bandito Fortnite e Epic Games dall’ecosistema iOS.

La situazione è rimasta bloccata fino a quando l’Unione Europea non ha promulgato il Digital Markets Act. Questa legge obbliga i “gatekeepers” come Apple a permettere un accesso quasi illimitato al software di terze parti sulle loro piattaforme. Epic Games, che ha sostenuto fortemente questa legislazione, vede ora una via per ritornare su iOS.

Nonostante le nuove normative, Apple richiede comunque che le app siano inviate all’azienda prima di essere lanciate. Questo processo, che include una revisione umana, può durare mesi. Riley Testut, creatore di AltStore, ha criticato questo processo per la sua lentezza e per la poca chiarezza.

Una volta avuta l’autorizzazione, le app devono pagare una “Core Technology Fee” di 0,50 euro per installazione all’anno, quando i download superano il milione di unità. Questo significa che Epic Games dovrà pagare due volte per ogni download di Fortnite tramite l’Epic Games Store: una per l’app e una per il marketplace.



Aziende come Epic e Spotify hanno criticato queste tariffe e altre regole imposte da Apple, sostenendo che la società non è ancora pienamente conforme al DMA. La Commissione Europea ha rilasciato un giudizio preliminare che accusa le politiche anti-steering di Apple di essere in violazione delle normative, e sta indagando formalmente sulle tariffe e sulle regole dei marketplace alternativi.

Il ritorno di Fortnite su iOS potrebbe segnare un punto di svolta non solo per Epic Games, ma per l’intero ecosistema delle app. La possibilità di avere più marketplace aperti non solo favorisce la concorrenza, ma offre anche agli utenti una maggiore scelta e potenzialmente migliori condizioni economiche.