Apple Podcast rilascia nuovi Analytics per i creator e altre novità

A partire da oggi, i creator di Apple Podcasts hanno accesso a una nuova dashboard di Analytics delle iscrizioni che fornisce una panoramica del rendimento delle iscrizioni ai podcast.

Lo strumento gratuito è disponibile tramite il sito Web Apple Podcasts Connect.

Nella scheda Overview, i creator possono visualizzare quanti ascoltatori hanno iniziato una prova gratuita, quanti ascoltatori sono abbonati a pagamento, la percentuale di ascoltatori che passano da una prova gratuita a un abbonamento a pagamento, i proventi stimati generati dagli abbonamenti e altro ancora. C’è anche una mappa con una ripartizione degli abbonati per paese/regione.

Dati e filtri aggiuntivi sono disponibili nella scheda Trends, che permette ai creator di tenere traccia di attivazioni, cancellazioni, rinnovi e altro.

Apple Podcast ha iniziato a consentire ai creator di offrire abbonamenti nel giugno 2021 come un modo per monetizzare i loro programmi. A seconda del podcast, gli abbonati possono ricevere vantaggi come ascolti senza pubblicità, accesso anticipato agli episodi, episodi bonus e altri contenuti esclusivi. I podcast possono offrire abbonamenti su base mensile e annuale.

Apple ha anche annunciato che Podbean ora supporta Delegated Delivery, una funzionalità che consente ai creator di podcast di caricare, gestire e distribuire i loro episodi agli abbonati tramite provider di hosting di terze parti che partecipano al programma. Audiomeans, Captivate, Podspace e Transistor aggiungeranno il supporto entro la fine dell’anno.

Infine, c’è un nuovo toolkit di marketing e analisi di Linkfire for Podcasts creato per i podcaster e ha un’integrazione esclusiva con Apple Podcast. Linkfire for Podcasts viene lanciato oggi in versione beta e sarà disponibile gratuitamente per tutti i creator di tutto il mondo entro la fine dell’anno.