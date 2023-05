Apple condivide nuovi dettagli sulla WWDC e “conferma” il suo primo visore

Apple rilascia le ultime informazioni sulla WWDC 2023 che inizierà il 5 giugno e si lascia sfuggire un dettaglio “ufficiale” sul suo visore.

Apple “conferma” xrOS

Pochi giorni prima della WWDC, lo sviluppatore Steve Troughton-Smith è riuscito a indurre App Store Connect a mostrare il nome del sistema operativo “xrOS” del visore Apple.

Dopo aver analizzato parte del codice open source di Apple, Troughton-Smith ha tentato di inviare un’app creata per il visore. App Store Connect ha rifiutato l’app, ma l’ha riconosciuta come binario xrOS in un messaggio di errore, nonostante lo sviluppatore non abbia mai menzionato xrOS. Questo fornisce un’ulteriore indicazione che xrOS sarà il nome ufficiale del sistema operativo del visore, come riportato in precedenza da Mark Gurman di Bloomberg.

Il messaggio di errore recitava:

Incorrect Platform. You included the xros arm64 executable in your ios bundle. Only ios executables can be included.

Ormai manca davvero poco.

Nuovi dettagli sul visore

Il noto analista Ross Young ha condiviso alcune specifiche aggiuntive che danno un’idea di come funzionerà il visore.

Ciascuno dei due display misurerà 1,41 pollici in diagonale, con Apple che punta a oltre 5000 nit di luminosità e un contrast ratio di 4000:1 e 4.000 pixel per pollice. Sfortunatamente, le specifiche del display AR/VR utilizzate nei visori di concorrenti come Sony e Meta non sono generalmente pubblicizzate oltre la risoluzione e i pixel per pollice, quindi è difficile fare un confronto diretto, ma le informazioni di Young forniscono diversi spunti.

Con una luminosità di ~5000 nits o superiore, i visori AR/VR di Apple supporterebbero HDR o contenuti ad alta gamma dinamica, cosa non tipica di altri modelli VR sul mercato. Meta Quest 2, ad esempio, raggiunge il massimo di circa 100 nit di luminosità e non offre HDR, mentre HoloLens 2 offre una luminosità di 500 nit. I visori PSVR 2 di Sony hanno circa 265 nit di luminosità e hanno una funzione HDR quando sono collegate a un display HDR.

Secondo Young, i 5000 nit si riferiscono probabilmente alla massima luminosità, il che significa che non accecherà gli utenti, ma fornirà invece un contrasto superiore, colori più luminosi e punti salienti migliori rispetto ad altri visori disponibili oggi. Per i display SDR, la luminosità di picco è spesso un riferimento alle prestazioni di un display in ambienti con illuminazione intensa poiché è simile alla luminosità massima, ma per i display HDR, è una metrica di quanto bene un display rappresenta il colore e il contrasto.

Se Apple raggiungerà davvero l’obiettivo di luminosità di oltre 5000 nit, i suoi visori offriranno un’esperienza di visualizzazione che i concorrenti non sono in grado di eguagliare e prepareranno anche il terreno per i futuri occhiali AR. Gli occhiali per realtà aumentata necessitano di un’elevata luminosità per mitigare la luce del sole e di altre fonti luminose. A livelli di luminosità inferiori, il contenuto AR che si sovrappone alla visione del mondo reale può essere sbiadito.

Magic Leap 2, uno dei più noti visori per la realtà aumentata, presenta una luminosità che va da 20 nits a 2000 nit.

La risoluzione 8K offerta dai visori AR/VR di Apple sarà superiore ai modelli di Meta e di altre società, incluso il Quest Pro 2 di fascia più alta. Quest Pro 2 ha una risoluzione di 1800 x 1920 pixel per occhio e circa 1200 pixel per pollice poiché Meta utilizza la tecnologia del display LCD.

Ultimi dettagli prima della WWDC 2023

Apple continua a fornire accenni più o meno velati sull’imminente debutto del visore Reality Pro. In un nuovo post sul blog del sito Web Apple Developer, Apple anticipa il prossimo evento e invita gli sviluppatori a sintonizzarsi e imparare a “codificare nuovi mondi“.

Lo slogan “code new worlds”, che Apple non aveva utilizzato fino ad oggi, è un chiaro indizio del debutto della sua prima nuova piattaforma software dall’Apple Watch nel 2014.

La WWDC23 è quasi arrivata. Inizieremo con l’Apple Keynote il 5 giugno alle 10:00 PT. Guardalo online su apple.com o nell’app Apple Developer. Puoi persino usare SharePlay per guardare con gli amici. Le attività sono ora aperte per la registrazione per gli sviluppatori idonei. Progettate per metterti in contatto con la community degli sviluppatori e gli esperti Apple, includeranno domande e risposte, incontri con i relatori e nelle chat di gruppo online.

Il riferimento ai “nuovi mondi” è anche un probabile riferimento all’utilizzo della realtà virtuale per creare esperienze coinvolgenti per cose come giochi, contenuti multimediali e altro.