Niantic annuncia Monster Hunter Now per iPhone

Niantic ha annunciato una partnership con Capcom per realizzare un titolo basato sul franchise di Monster Hunter per iPhone.

Il nuovo gioco si chiama Monster Hunter Now e mira a prendere il focus della serie – cacciare mostri – e trasformarlo nel tipo di esperienza di realtà aumentata del mondo reale per cui Niantic è nota grazie a titoli come Pokémon GO.

Le specifiche di gioco non sono state annunciate, ma sembra che Monster Hunter Now seguirà una formula familiare agli appassionati dei titoli Niantig. La premessa è che l’universo di Monster Hunter è in qualche modo penetrato nel nostro mondo e i giocatori potranno incontrare mostri, insieme a varie risorse, su una mappa del mondo reale.

L’aspetto interessante è che il titolo utilizzerà le stesse dinamiche di gioco per cui è noto Monster Hunter. La caccia ai mostri farà guadagnare ai giocatori materiali diversi, che possono essere utilizzati per creare armi e armature migliori, che a loro volta possono essere utilizzate per cacciare mostri ancora più impegnativi.

Il combattimento è sempre stato una parte importante di Monster Hunter, con battaglie lunghe, a volte estenuanti, e come nel gioco per console anche in Now potrai cacciare insieme agli amici. Ovviamente, il gioco per mobile condensa alcune cose e le battaglie dureranno un massimo di 75 secondi. “Volevamo rendere l’elemento di combattimento semplice e intuitivo, ma ancora difficile da padroneggiare”, ha spiegato Sakae Osumi, senior producer presso lo studio di Niantic a Tokyo.

Un’altra caratteristica unica è che i giocatori potranno colpire i mostri con un paintball mentre sono in movimento, taggandoli in modo che possano essere poi sfidati a casa o in un altro luogo. E se ve lo state chiedendo, anche le adorabili creature da compagnia Palico saranno presenti nel gioco. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Capcom per creare un’esperienza che onori l’incredibile eredità di Monster Hunter”, ha dichiarato il CEO di Niantic, John Hanke. Ryozo Tsujimoto, produttore del franchise di Monster Hunter, ha descritto lo sviluppo come una “stretta collaborazione” tra le due società.

Sin dal successo travolgente di Pokémon Go, Niantic ha collaborato con una serie di nomi importanti del settore gaming, come ad esempio NBA All-World e Pikmin Bloom, e progetti come Harry Potter: Wizards Unite. Nessuno di questi titoli ha però raggiunto il successo di Pokémon Go e la speranza è che le cose cambino con Monster Hunter Now. Le basi ci sono tutte, visto che un titolo come Monster Hunter: World del 2018 è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre.

Niantic afferma che Monster Hunter Now verrà lanciato a settembre sia su iOS che su Android.