WWDC 2023, alcuni indizi dall’artwork dell’evento

Apple ha annunciato ieri la WWDC 2023, la prossima edizione della sua conferenza annuale per sviluppatori. Come ogni evento, Apple ha rilasciato un invito con tanto di immagine dalla quale possiamo carpire qualche piccolo indizio.

Apple non condivide i dettagli su ciò che verrà annunciato ai suoi eventi, e ovviamente questa volta non è stato diverso. La società afferma che la WWDC 2023 sarà una “settimana di tecnologia” e che gli sviluppatori impareranno di più sugli “ultimi progressi di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS”.

Ma in passato, alcuni degli artwork degli eventi speciali di Apple ci hanno fornito indizi su ciò che la società stava per annunciare. Ad esempio, l’artwork dell’invito per l’evento stampa di settembre 2013 aveva cerchi colorati e anche alcuni anelli d’argento. Era un riferimento ai colori dell’iPhone 5c e al Touch ID dell’iPhone 5s.

L’artwork per l’evento di settembre 2015 era il logo Apple con le onde vocali di Siri, con la didascalia “Hey Siri, dacci un suggerimento”. A quell’evento, Apple ha annunciato la prima Apple TV con tvOS e Siri. Ha anche annunciato l’iPhone 6s con il comando Hey Siri sempre abilitato.

Un altro esempio è l’artwork per l’evento di settembre 2016, che aveva il logo Apple sfocato con un effetto bokeh. La didascalia dell’opera d’arte era “Ci vediamo il 7”. A quell’evento, Apple ha introdotto l’iPhone 7, il primo ad avere la modalità Ritratto per le foto.

Ma che dire della WWDC 2023?

Questa volta, Apple ha scelto onde colorate per rappresentare la WWDC 2023. Come notato da Halide, le onde sembrano simili a quello che viene chiamato un “array di lenti pancake”, che è comunemente usato nei visori per realtà virtuale. Ovviamente, questo aumenta le aspettative degli utenti poiché si dice che Apple annuncerà il proprio visore per realtà mista durante l’evento.

Ma allo stesso tempo, le onde potrebbero semplicemente essere un riferimento alla struttura arcobaleno situata all’interno dell’Apple Park. Naturalmente, l’azienda potrebbe aver scelto di rappresentare la struttura arcobaleno e l’edificio stesso dell’Apple Park in questo modo come riferimento al mondo AR/VR.

Ma negli ultimi anni, la grafica dell’evento di Apple ha smesso di offrire indizi per gli annunci dell’azienda.

Apple terrà l’evento principale lunedì 5 giugno alle 19 italiane per mostrare iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS 14, e come detto potrebbero esserci nuovi annunci hardware. L’evento di quest’anno dovrebbe concentrarsi sugli auricolari AR/VR che Apple ha in fase di sviluppo, e potremmo anche vedere il Mac Pro e un MacBook Air da 15 pollici

E tu, cosa ti aspetti?