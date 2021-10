Apple mostra le potenzialità della macrofotografia di iPhone 13

Una delle novità introdotte da Apple con i nuovi iPhone 13 riguarda la macrofotografia, che permette di effettuare degli scatti davvero ravvicinati sfruttando la lente ultra-grandangolare. In un video pubblicato su Instagram, l’azienda vuole mostrare tutte le potenzialità di questa tecnologia.

Il video pubblicato mostra come con la modalità macrofotografia consente di avvicinarsi incredibilmente al soggetto, con una qualità davvero incredibile. Joseph Timothy O’Connor II, noto anche su Instagram come @the.butterfly.guy, aggiunge che la fotografia macro rivela dettagli che probabilmente non riusciremmo mai a notare ad occhio nudo. Ad esempio, gli insetti non sono sempre collaborativi quando si tenta di filmarli o fotografarli, infatti lui ha dovuto fare davvero molta pratica per imparare ad ottenere lo scatto perfetto.

Grazie ai nuovi iPhone 13, invece, la macrofotografia diventa alla portata di tutti e apre ad un nuovo modo di fotografare il mondo che ci circonda. Vi state già divertendo con questa nuova modalità?

