L’esperienza di visione di Apple TV cambia radicalmente con questo nuovo tvOS 15; un sistema operativo con poche ma fondamentali novità. Ecco, quindi, tvOS 15 nella nostra recensione completa.

Apple ha lavorato in maniera intelligente durante lo sviluppo delle novità per il sistema operativo della sua Apple TV e ha scelto di potenziare quelle caratteristiche che vanno oltre la pura qualità dell’immagine. Se, infatti, le più recenti Apple TV 4K HDR offrono tutto quello che serve per godere di Dolby Vision e contenuti ad alta risoluzione ed elevati frame rate, l’esperienza d’uso poteva essere ancora più inclusiva per l’utente finale. L’azienda di cupertino ha, quindi, scelto di puntare sulla condivisione e sull’ottimizzazione dell’esperienza sonora; due caratteristiche che approfondiamo nella nostra recensione di tvOS 15.

SharePlay: il divano, condiviso con gli amici

Questa è sicuramente la novità sostanziale di tvOS 15. Con SharePlay è possibile guardare film e programmi TV con amici e contatti, in qualsiasi parte del mondo. Si tratta, sostanzialmente, di un sistema per condividere la visione dei contenuti in riproduzione con tutti i contatti. Per condividere quello che si vede sul grande schermo di casa, basta far partire una chiamata FaceTime sul proprio iPhone, iPad o Mac e aggiungere Apple TV. Grazie alla riproduzione in sincrono, tutti i contatti vedranno il contenuto in tempo reale, ovunque si trovino.

Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch, e molti altri servizi stanno integrando SharePlay nelle proprie app, creando nuovi modi di interagire e rimanere in contatto con le persone a cui teniamo.

In più, grazie a due nuove sezioni dedicate, è possibile scegliere facilmente i contenuti da guardare. La sezione “Scelti per voi” raggruppa i contenuti selezionati per mettere tutti d’accordo sul contenuto da guardare, mentre la sezione “Condivisi con te” raggruppa tutti i film e i programmi condivisi tramite iMessage.

Sfortunatamente non abbiamo avuto modo di provare questa novità in quanto non è ancora disponibile e sarà rilasciata nel prossimo futuro da parte di Apple. In ogni caso, le potenzialità sono davvero enormi.

Siri in Italiano!

Dopo tantissimo tempo, finalmente l’aggiornamento dell’assistente vocale è disponibile in Italia. Con Siri in lingua italiana è possibile godere appieno dell’esperienza su Apple TV grazie ai comandi vocali rapidi e precisi che permettono la rapida ricerca e apertura dei contenuti desiderati. Questa novità, sostanziale, rende anche giustizia al nuovissimo Siri Remote di Apple che fornisce tutti i controlli per il set-top box di Cupertino.

Spatial audio, HomePod mini e AirPods: tvOS 15 si rifà le orecchie

La terza e ultima novità degna di nota sul nuovo tvOS 15 è relativa al settore audio. Oltre alla facile connessione con le cuffie AirPods tramite una notifica automatica, apprezzatissima soprattutto di notte, viene supportato il sistema di Audio Spaziale per ricreare l’esperienza surround del cinema e mettere l’utente sempre al centro della scena. Questa funzionalità richiede, in ogni caso, un paio di auricolari o cuffie della linea AirPods Pro oppure AirPods Max e rende la visione veramente piacevole.

Infine, sarà possibile – una volta reso disponibile in Italia – impostare HomePod mini come speaker predefinito della Apple TV.

Le novità minori

Presenti anche nuovi screensaver della serie Aerial, rilassanti e avvolgenti. Inoltre, viene migliorato il supporto ad HomeKit, compresa la visualizzazione delle telecamere, insieme a nuove notifiche relative a dispositivi di vario tipo compatibili con la piattaforma.

In tvOS 15 poi, è presente una nuova funzione di accesso al sistema che offre agli utenti un’esperienza nuova e più immediata per i vari login. In particolare, è possibile accedere alle applicazioni tvOS utilizzando il proprio iPhone e iPad tramite Face ID o Touch ID.

Infine viene resa disponibile l’app per Apple Watch con la quale gestire l’esperienza di visione di Apple TV.

Quali sono le Apple TV compatibili con tvOS 15?

tvOS 15 può essere installato su Apple TV HD e Apple TV 4K (2017), oltre che sulla nuova Apple TV 4K (2021).

9,4 Un sistema operativo stabile e fluido, con una UI intuitiva e piacevole e tante nuove funzioni che vanno a perfezionare l’esperienza d’uso. Da SharePlay a Spatial Audio, questo tvOS 15 mette l’utente ancora più al centro. Stabilità 10

Reattività 9,5

Interfaccia grafica 9,5

Nuove funzioni 9

Ottimizzazione vecchi dispositivi 9