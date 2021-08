Il CEO di Apple Tim Cook ha partecipato a un incontro sulla cybersicurezza che si è tenuto alla Casa Bianca insieme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ad altri importanti dirigenti di aziende tech.

Dopo il vertice, la Casa Bianca ha affermato che le aziende presenti hanno promesso il loro aiuto per rafforzare la sicurezza informatica degli Stati Uniti, con Apple che prevede di sviluppare un programma per migliorare la sicurezza lungo tutta la sua catena di fornitura tecnologica.

Nello specifico, Apple collaborerà con i fornitori per adottare l’autenticazione a più fattori, migliorare la formazione del personale sulla sicurezza e rispondere in tempi brevi agli incidenti legati alla cybersicurezza. Inoltre, in risposta ad alcune critiche ricevute nelle ultime settimane, Apple apporterà nuove misure di sicurezza su App Store per proteggere i bambini ed evitare che scarichino contenti non adatti, come giochi d’azzardo o app di incontri. Le critiche riguardavano il fatto che i filtri età attivabili su App Store sono facilmente raggirabili, consentendo ai più piccoli di scaricare qualsiasi tipo di titolo. L’azienda ha comunque fatto presente che su iOS esistono già diversi strumenti come il parental controlo integrato che consentono di scegliere quali app possono essere scaricate dai bambini e quanto tempo possono trascorrere ogni giorno su singole app e siti Web.

Google prevede di investire 10 miliardi di dollari in cinque anni per rafforzare la sicurezza informatica promette di formare 100.000 americani in campi tecnici attraverso il suo Career Certificate Program. Microsoft ha promesso 20 miliardi di dollari in cinque anni per fornire strumenti di sicurezza più avanzati e investirà 150 milioni di dollari per aiutare le agenzie governative ad aggiornare i propri sistemi di sicurezza. IBM prevede di formare più di 150.000 persone nel settore della sicurezza informatica in tre anni e ha annunciato una nuova soluzione di archiviazione dei dati per le aziende che gestiscono infrastrutture critiche. Amazon Web Services prevede di fornire dispositivi di autenticazione a più fattori gratuiti ai titolari di account per migliorare la sicurezza e offrirà anche una formazione sulla consapevolezza della sicurezza.

Durante l’incontro, il presidente Joe Biden ha chiesto ai dirigenti di queste aziende di contribuire a migliorare la sicurezza informatica per le infrastrutture critiche e l’economia, esortandoli a formare una forza lavoro più ampia e a fornire miglioramenti alla cybersicurezza nei loro settori.