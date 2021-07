Il Ministero della Salute ha da poco reso disponibile al download la nuova app VerificaC19. Si tratta dell’app ufficiale che consente la verifica della validità del Green Pass.

L’app è stata sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19. Tramite questa app, gli operatori incaricati e i privati cittadini potranno verificare velocemente la validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19” prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute. Inoltre, si potranno verificare anche i “Certificati europei digitali COVID” rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea.

Se volete scoprire come ottenere il Green Pass direttamente sul vostro iPhone, potete consultare la nostra guida su come richiedere il Green Pass COVID-19.

Come funziona VerificaC19?

Per verificare la validità di una certificazione, l’app VerificaC19 andrà a scansionare il codice “QR” presente sul certificato. Questa procedura non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La verifica avviene in modalità offline, senza la necessità di consultare un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata.

Dopo la verifica, l’operatore avrà il compito di confrontare i dati presenti sulla certificazione con quelli dell’utente tramite un documento d’identità valido.

L’app VerificaC19 è disponibile al download su App Store.