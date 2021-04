Il Time Magazine ha pubblicato la sua lista annuale delle “100 aziende più influenti”. La classifica di quest’anno è divisa in varie categorie ed Apple non poteva di certo mancare.

Time inserisce Apple nella categoria “leader” nell’elenco delle 100 aziende più influenti e mette in evidenza il suo trimestre da record delle festività natalizie del 2020, oltre che le grandi vendite di Mac e iPad durante la pandemia. Il Time sottolinea, inoltre, anche il passaggio al 5G con la gamma iPhone 12, il lancio di Apple Fitness+ e l’arrivo dei Mac M1.

Durante le festività natalizie, Apple ha incassato la cifra record di 111 miliardi di dollari, grazie in parte all’aumento del lavoro e della scuola a distanza, che ha portato ad un forte aumento delle vendite di Mac e iPad. E questo è solo uno dei modi in cui l’azienda guidata da Tim Cook, a Cupertino, in California, è stata in grado di sfidare il 2020, sconvolgendo sia la concorrenza che i suoi partner. Tra le altre mosse, ha lanciato una nuova linea di Mac con chip realizzato da Apple, che porterà gradualmente all’abbandono dei processori Intel. Inoltre, ha annunciato nuovi modelli di iPhone che hanno raggiunto la concorrenza con il supporto al 5G e aggiunto servizi come Apple Fitness+ per aiutare a mantenere le persone a fare attività fisica anche al chiuso.

Il Time menziona anche i problemi dell’azienda in materia di antitrust e il lavoro di Apple in nuove categorie di prodotti, come i futuri dispositivi AR/VR e la Apple Car.

La classifica Time100 non classifica ogni azienda dall’alto verso il basso, ma evidenzia quelle che considera le più influenti in cinque diverse categorie. Potete controllare l’elenco completo qui.