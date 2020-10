Apple è nuovamente il marchio più prezioso al mondo

Forbes ha pubblicato la sua lista dei marchi più preziosi al mondo per il 2020 e Apple è nuovamente al primo posto, battendo Google, Microsoft, Amazon e Facebook che occupano le prime posizioni della classifica.

Oltre ad Apple al primo posto, ci sono novità interessanti anche per altri marchi tra cui Netflix, passata dal 38° al 26° posto, e Adidas, passata dal 61° al 51° posto.

L’azienda di Cupertino solitamente tende sempre ad essere nelle prime posizioni in queste speciali classifiche per ovvi motivi: con la società che continua a lanciare prodotti interessanti e, soprattutto, nuove opzioni come il recente Apple One, non vi è alcun segno che questa tendenza possa cambiare a breve.