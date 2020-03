Coronavirus, Apple blocca le sessioni Today at Apple negli USA e offre congedi per malattia illimitati

Le nuove misure adottate da Apple prevedono la sospensione delle sessioni Today at Apple in diversi store degli Stati Uniti, ma anche congedi per malattia illimitati per i dipendenti che mostrano sintomi da coronavirus.

Dopo aver adottato soluzioni simili in Italia, Corea del Sude e Cina, per contrastare l’avanzata del coronavirus Apple ha annullato tutte le prossime sessioni Today at Apple a San Francisco e l’area di Seattle.

Le sessioni sono state annullate in cinque dei sei Apple Store di Washington e in tutti i punti vendita della Baia di San Francisco: andando sui rispettivi siti web dei vari store non si possono prenotare nuove sessioni Today at Apple per i prossimi giorni. Tra le città degli Stati Uniti, San Francisco e Seattle sono state le più colpite dal coronavirus. Al momento, in tutti gli Stati Uniti i casi confermati sono 500 e i decessi sono saliti a 22.

Inoltre, Apple sta offrendo un congedo per malattia illimitato a tutti i dipendenti che manifestano i sintomi del virus. In pratica, i lavoratori che soffrono di sintomi indicativi del nuovo coronavirus possono ottenere un congedo senza dover fornire alcuna nota scritta da parte un medico. Al momento non è chiaro se questa politica aziendale sia attiva solo negli Stati Uniti o anche nel resto del mondo.

In ogni caso, tenere i dipendenti fuori dagli uffici sia con questi congedi, sia con la raccomandazione di lavorare da casa per chi sta bene, dovrebbe evitare contagi tra i lavoratori Apple.

Per ora, tutti gli Apple Store degli Stati Uniti rimarranno comunque aperti.