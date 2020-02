In un mondo ormai incentrato sui servizi in abbonamento è sempre utile avere a disposizione un piccolo strumento in grado di ricordarci le scadenze dei vari abbonamenti da noi sottoscritti. Apple è solita attivare questa funzionalità di default, sfruttando l’indirizzo email per segnalarci l’avvenuto rinnovo. Se tale metodo dovesse risultare a voi fastidioso vi mostriamo come disattivare le email di rinnovo abbonamenti di Apple.

L’azienda di recente ha aggiunto una nuova funzionalità su iPhone e iPad che ci consente di scegliere in autonomia se proseguire con la ricezione di queste mail di notifica oppure di disattivarle totalmente, evitando quindi di intasare la nostra cassetta postale.

Disattivare questa funzionalità è molto facile ed in pochi passaggi vi mostriamo come disabilitarla:

Sbloccate il vostro iPhone o iPad e accedete alle impostazioni del device tramite l’app Impostazioni Fare un tap nella sezione in alto dedicata al nostro Apple ID Una volta effettuato l’accesso al relativo pannello di gestione rechiamoci nel menù Abbonamenti Disattivate ora la voce Ricevi fatture dei rinnovi premendo sul relativo toggle

La disattivazione di tale opzione non rende ovviamente inaccessibili tutte le fatture relative ai rinnovi dei nostri abbonamenti, che resteranno come sempre disponibili nella cronologia acquisti del nostro Apple ID.

Se il gran numero di abbonamenti da voi sottoscritti vi causasse qualche piccolo grattacapo in termini di memoria possiamo suggerirvi l’adozione della fantastica applicazione Bobby, un’applicazione disponibile su App Store che ci consente in maniera semplice ed intuitiva di creare un calendario di tutte le nostre scadenze, con tanto ovviamente di notifica push personalizzabile che potrà agire da promemoria prima o in concomitanza del rinnovo di un abbonamento. Una soluzione insomma decisamente più smart che non va ad intasare la vostra cassetta postale ma non mancherà di ricordarvi ogni scadenza, così da consentirvi di decidere in anticipo se proseguire con la sottoscrizione o disattivarla.

Scarica Bobby – GRATIS