Apple e Tesla realizzano alcuni dei prodotti più ricercati al mondo, ognuna nel suo campo, ma Caviar, azienda di accessori di lusso, ha voluto fondere iPhone 11 Pro e il nuovo Cybertruck di Tesla dando vita al Cyberphone.

Caviar è nota per la realizzazione di versioni stravaganti degli ultimi iPhone, come i modelli ornati d’oro e diamanti che possono arrivare a costare oltre 100.000 dollari.

Ora la società ha voluto fare qualcosa di diverso realizzando il Cyberphone, che porta le linee angolari distintive del nuovissimo Tesla Cybertruck sugli smartphone di Apple. Il prodotto include anche una parte frontale pieghevole che ricorda il pianale del camion di Tesla e funge da supporto per iPhone, oltre a proteggere lo schermo. Il Cyberphone sarà disponibile sia in edizione iPhone 11 Pro che 11 Pro Max, nei tre tagli di memoria canonici.

Ecco come Caviar descrive il “Cyberphone:”

Il corpo in titanio dello smartphone è protetto a 360° da qualsiasi impatto meccanico esterno: la cover posteriore, i lati e persino lo schermo sono nascosti sotto piastre metalliche. La protezione totale del corpo non viola la funzionalità dello smartphone, ma la migliora: ora, se desiderate utilizzare le vostre app preferite in tutta comodità o fare videochiamate, la protezione pieghevole dello schermo in titanio si trasforma in un comodo supporto.

Il design del corpo si ispira alle geometrie del nuovo Tesla Cybertruck. Linee nette e precise, che oltre a essere funzionali sono anche piacevoli da vedere.