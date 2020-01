TikTok è l’app più scaricata negli ultimi mesi

TikTok è stata l’app più scaricata al mondo nel quarto trimestre del 2019, sia su App Store che su Google Play.

Considerando i due store, TikTok ha raggiunto i 220 milioni di download negli ultimi tre mesi del 2019, sbaragliando la concorrenza di YouTube, Instagram, WhatsApp e Facebook. Su iOS, l’app ha superato i 42 milioni di download.

Negli Stati Uniti, invece, l’app TikTok si è posizionata al secondo posto superata solo da Disney+, l’app ufficiale dell’omonimo servizio di video streaming che arriverà in Italia il prossimo 31 marzo.

Questa la classifica globale:

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Facebook Messenger Google Maps Jianying Vlog Disney + Taobao

Il dominio di TikTok non è certo una sorpresa. Da quando è stata lanciata a settembre 2016, l’app di condivisione video è diventata rapidamente famosa e virale, accumulando oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo. Molti di questi sono stati effettuati in Cina e in India, ma l’app sta diventando sempre più popolare anche negli Stati Uniti e in EUropa. .

I dati del quarto trimestre 2019 ci dicono anche che TikTok ha superato mostri sacri come le app di Facebook, Amazon e Google. Va comunque considerato che molte di queste app sono disponibili da diverso tempo e sono state già scaricate da milioni di utenti in passato.

Call of Duty: Mobile è stato il gioco più scaricato nel Q4 2019, con oltre 80 milioni di download.