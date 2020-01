In primavera aprirà il nuovo Apple Store nel centro di Roma, come confermato in queste ore dall’azienda in una dichiarazione rilasciata a Repubblica.it. L’Apple Store di Roma Est chiuderà i battenti.

Apple Via del Corso, uno degli store più grandi in Italia, aprirà all’interno di palazzo Marignoli all’incrocio con via del Parlamento, proprio nel cuore di Roma. Dopo anni di attese, finalmente avremo il primo Apple Store nel centro della Capitale.

Queste le parole di Deirdre O’Brien, senior vice President Retail di Apple:

I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per Roma prenda vita in Via del Corso questa primavera. Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di Today at Apple gratuite e di classe mondiale

Nello specifico, l’Apple Store sorgerà al civico 184 di Via del Corso, accanto all’edificio della ex Rinascente. Come confermato da Apple, si tratterà di un “flagship store” tra i più importanti al mondo per l’azienda, dove saranno organizzate anche importanti sessioni Today at Apple. Essendo il centro di Roma patrimonio Unesco, Apple ha lavorato in collaborazione con il comune e la Soprintendenza per portare a termine i lavori dello store, sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

Per questo store, Apple creerà 120 nuovi posti di lavoro. L’Apple Store di Roma Est sarà chiuso e tutto il personale verrà ricollocato tra il nuovo store in via del Corso e altri negozi Apple in Italia.

La data di apertura non è stata ancora comunicata, ma sappiamo che il nuovo Apple Via del Corso sarà aperto in primavera, magari subito dopo la WWDC di inizio giugno.