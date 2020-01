WitchSpring 4 approda su App Store

Dopo l’ottimo riscontro del predecessore arriva su App Store il nuovo WitchSpring 4, quarto capitolo della saga firmata Kiwi Walks ambientata nel magico mondo di Urphea.

La storia del nuovo capitolo, ambientato dopo la funesta caccia alle streghe che ha dilaniato la regione nel terzo capitolo, si concentrerà sulla strega Moccamori che sconfisse gli umani in guerra. Ossessionata dalla brama di potere, la regina cercherà di risvegliare il diavolo per conquistare altri continenti e ampliare così i propri domini.

Il gioco si configura essenzialmente come un RPG di matrice Open World; potremo infatti esplorare tutte le aree di gioco per completare le varie quest dislocate lungo il vostro percorso. Il sistema di combattimento è stato completamente rivisto con nuove soluzioni stilistiche e strategiche ed i nemici avranno ora un moveset decisamente più ampio, così da aumentare il livello di sfida per il giocatore.

Il titolo richiede iOS 9 o successivi e può essere installato su iPhone, iPad e iPod Touch. Per poterlo scaricare dovrete sborsare 5,49 euro, un prezzo tutto sommato congruo in virtù della vastità dell’opera proposta. Avete giocato i capitoli precedenti? Se così non fosse vi suggeriamo caldamente di recuperarli.

WitchSpring 4 – 5,49 euro