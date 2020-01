IKEA porta HomeKit sulle tende TRADFRI

Dopo diversi ritardi, finalmente IKEA ha iniziato il roll out di HomeKit sulle tende smart della serie Fyrtur. .

Le tende smart di IKEA sono disponibili da diverse settimane in tutto il mondo, ma mancava ancora il supporto ad HomeKit. L’azienda svedese aveva promesso che tale supporto sarebbe arrivato entro fine anno, ma ci sono stati alcuni ritardi che hanno costretto IKEA a lanciare il roll out dell’aggiornamento firmware solo in queste ore.

Con il supporto a HomeKit, le nuove tende avvolgibili Fyrtur potranno essere gestite tramite Siri e l’app Casa per abbassare le tende, per programmarne l’apertura o la chiusura o per controllarle anche quando siamo fuori casa. Sarà anche possibile attivare le varie scene, ad esempio facendo abbassare le tende quando accendiamo la luce dopo una certa ora. Basterà abbinarle all’hub Tradfri, che tra l’altro funziona anche con Alexa e Google Assistant. Le dimensioni variano da 60 x 195 centimetri a 140 x 195 cm.

L’aggiornamento è stato rilasciato in queste ore e dovrebbe essere disponibile per tutti entro pochi giorni.

I prezzi vanno da 120 a 160 euro.