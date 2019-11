Jason Snell di MacWorld afferma che gli AirPods Pro di Apple potrebbe essere solo l’inizio della marcia dell’azienda verso l’elaborazione audio avanzata e di facile utilizzo. Una futura iterazione dell’hardware AirPods di Apple potrebbe avere un impatto rivoluzionario sulla tecnologia AR.

Snell concorda con un precedente rapporto, che nonostante gli AirPods Pro siano un prodotto estremamente popolare, sono probabilmente anche rappresentativi della visione a medio-lungo termine di Apple, ovvero quella di passare all’elaborazione audio avanzata che potrebbe avere un impatto enorme nella realtà aumentata.

La modalità Trasparenza di AirPods, che è una delle tre modalità offerte sugli AirPods Pro, pone davvero le basi per questo, come sottolineato da Snell:

La modalità Trasparenza è interessante. Trasmette l’audio da un microfono esterno e lo sovrappone a qualsiasi cosa tu stia ascoltando, quindi senti artificialmente il mondo esterno. È un suono drammaticamente diverso e ho sentito molte persone dire che apprezzano la capacità di ascoltare l’audio pur avendo accessibili i suoni del mondo reale.

Apple non ha mai nascosto il suo amore per il settore salute e sulla voglia di voler rivoluzionare questo settore, quindi, ciò significa che la società potrebbe anche cercare di far funzionare una futura iterazione di AirPods come un apparecchio acustico intelligente o di creare un prodotto simile usando la stessa tecnologia di AirPods.

Ovviamente solo il tempo potrà dirci se tutto questo sarà effetivamente possibile, ma la competenza di Apple e il suo spostamento verso la sempre maggiore potenza di elaborazione negli AirPods potrebbero davvero avere vantaggi reali per gli utenti.

Da tempo sentiamo parlare di vari rumor riguardante i piani di Apple per quanto riguarda il settore AR, ma ancora non abbiamo nulla di concreto tra le mani. Sicuramente possiamo affermare che avere la capacità di integrare un’elaborazione audio abbastanza potente in un prodotto delle dimensioni degli AirPods, sarebbe un punto di svolta.