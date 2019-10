Dopo la conferenza finanziaria Q4 2019, Tim Cook e Luca Maestri hanno parlato con i giornalisti presenti condividendo diverse curiosità e informazioni sugli attuali prodotti Apple e altre importanti informazioni.

Ricordiamo che, nel quarto trimestre fiscale dell’anno che coincide con il periodo luglio-settembre 2019, Apple ha registrato ricavi per 64 miliardi di dollari, con un utile di 13,69 miliardi di dollari. In particolare, 33,36 miliardi derivano dalle vendite degli iPhone, 6,99 miliardi dai Mac e 4,66 miliardi dagli iPad. Apple ha inoltre registrato ricavi pari a 12,5 miliardi di dollari per i suoi servizi, mentre 6,52 miliardi provengono da accessori, casa e dispositivi indossabili.

“Abbiamo concluso un rivoluzionario anno fiscale 2019 con i nostri ricavi più alti di sempre nel Q4, alimentato dalla crescita di servizi, indossabili e iPad“, ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook. “Con i clienti e i recensori entusiasti della nuova generazione di iPhone, il debutto dei nuovi AirPods Pro con cancellazione del rumore, l’arrivo tanto atteso e imminente di Apple TV+ e la nostra migliore gamma di prodotti e servizi di sempre, siamo molto ottimisti su ciò che il trimestre delle vacanze ha in serbo per noi“.

Le dichiarazioni più interessanti di Tim Cook e Luca Maestri

A termine della conferenza, ecco quali sono le informazioni più importanti condivise dai due dirigenti Apple:

Apple prevede entrate tra gli 85,5 miliardi e gli 89,5 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno. Un anno fa, Apple registrò 84,3 miliardi di entrate nel trimestre delle festività.

tra gli 85,5 miliardi e gli 89,5 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno. Un anno fa, Apple registrò 84,3 miliardi di entrate nel trimestre delle festività. Il margine lordo per il primo trimestre fiscale del 2020 dovrebbe essere compreso tra il 37.5% e il 38,5%

per il primo trimestre fiscale del 2020 dovrebbe essere compreso tra il 37.5% e il 38,5% Apple ha eseguito un riacquisto di azioni pari a 18 miliardi di dollari e ha distribuito3,5 miliardi di dollari di dividendi

pari a 18 miliardi di dollari e ha distribuito3,5 miliardi di dollari di dividendi Record per le entrate derivanti dagli indossabili (Apple Watch e AirPods) durante tutto il trimestre

(Apple Watch e AirPods) durante tutto il trimestre La linea iPad Pro fa registrare una crescita del 17% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Oltre la metà degli acquirenti del trimestre ha acquistato il suo primo iPad.

fa registrare una crescita del 17% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Oltre la metà degli acquirenti del trimestre ha acquistato il suo primo iPad. La base di installazioni attive degli iPhone è la più alta di sempre in ogni regione geografica

è la più alta di sempre in ogni regione geografica L’83% dei clienti business prevede di acquistare un iPhone nei prossimi mesi

prevede di acquistare un iPhone nei prossimi mesi Le permute degli iPhone (programma Trade-in) è cresciuto di cinque volte anno su anno

degli iPhone (programma Trade-in) è cresciuto di cinque volte anno su anno I 3/4 dei clienti che hanno acquistato un Apple Watch nel trimestre non avevano mai acquistato l’indossabile Apple in passato.

Mac

Il Q4 2019 fa registrare i ricavi annuali più alti di sempre nel settore Mac. Apple non ha però rilasciato alcuna informazione sul lancio del nuovo Mac Pro. Il MacBook Air è stato il modello più venduto nel trimestre.

Più della metà degli acquirenti Mac del trimestre ha acquistato un Mac per la prima volta. La base installazione attiva è ai massimi storici.

Servizi

Il margine lordo dei servizi è del 61,4%. Il mercato dei servizi Apple è cresciuto a due cifre in tutto il mondo e oggi rappresentano il 20% delle entrate e il 33$ dei margini lordi. La crescita a doppia cifra è confermata dai numeri: 450 milioni di account attivi, rispetto ai 330 milioni del trimestre precedente. Gli abbonamenti attivi in oltre 35.000 applicazioni rappresentano lo 0,25% delle revenue dei servizi Apple.

Miglior trimestre di sempre per AppleCare.

Censimento negli USA

iPhone e iPad saranno utilizzati dallo US Census Bureau per effettuare il censimento di tutti i cittadini americani nel 2020. Luca Maestri: “L’US Census Bureau sta apportando modifiche fondamentali alla progettazione e all’implementazione del censimento del prossimo anno con l’obiettivo di produrre risultati di qualità, riducendo i costi sfruttando la mobilità, l’esperienza utente e la privacy di iOS. Centinaia di migliaia di dispositivi Apple verranno distribuiti quest’anno per supportare un nuovo modello innovativo per la raccolta e la gestione dei dati del censimento“.

Cina

Tim Cook ha confermato un miglioramento delle entrate in Cina. Inoltre, Apple ha dichiarato che le vendite iniziali di iPhone 11 e 11 Pro stanno andando meglio del previsto anche nel paese asiatico. Tutto questo anche grazie alle nuove politiche sui prezzi e all’attivazione di nuovi programmi trade-in e di finanziamento adottati in Cina. Tim Cook ci ha tenuto a precisare che, oltre agli iPhone, la Cina è anche altro: “Servizi e indossabili stanno vendendo davvero bene in tutto il paese“.

Apple Pay e pagamenti

Crescita massiccia di Apple Pay, con un tasso di crescita maggiore rispetto a PayPal. Le transazioni crescono 4 volte in più rispetto a PayPal e sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo di un anno fa, per un totale di 3 miliardi in tutto il trimestre.

Per gli utenti Apple Card, Apple ha attivato la possibilità di acquistare un nuovo iPhone con la carta di credito, senza interessi e 24 rate mensili. Disponibile sempre il cashback del 3% per chi acquista un iPhone con Apple Card.