Su Apple TV+ l’ultima recitazione dell’attore Robert Foster

In data 11 ottobre 2019 il mondo del cinema ha perso l’attore Robert Forster, ricordato non solo per la nomination agli oscar come miglior attore non protagonista in Jackie Brown ma anche per altri ruoli in serie come Twin Peaks e la fortunata serie TV Breaking Bad.

La nuova serie TV Amazing Storis, serie prodotta da Steven Spielberg in arrivo su Apple TV+, offrirà a tutti i suoi abbonati l’ultima recitazione ufficiale dell’attore scomparso. Robert Foster ha preso parte alle riprese di una delle puntate della nuova serie esclusiva intitolata Dynoman and the Volt, puntata nella quale l’attore otterrà i poteri di un supereroe grazie ad un anello ordinato 50 anni prima e giunto a destinazione solo diversi anni dopo; Robert Foster sarà inoltre omaggiato dalla produzione proprio nei titoli di coda di quell’episodio.

Ricordiamo che il servizio Apple TV+ sarà disponibile ufficialmente per tutti dal 1 novembre 2019 ma la serie TV Amazing Stories dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del nuovo anno, senza però al momento disporre di una precisa data di rilascio sul nuovo servizio multimediale targato Apple.