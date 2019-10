Arriva su App Store il nuovo American Dad! Apocalypse Soon, che ancora una volta vede protagonista la famiglia di stan in strampalate avventure.

In American Dad! Apocalypse Soon, gli alieni hanno invaso Langley Falls. Anche la famiglia di Stan è stata rapita e il destino del mondo è solo tue mani: dovrai prendere in carico la gestione di casa Smith, formare un esercito di cloni di Roger e combattere per salvare la Terra e la famiglia di Stan.

Dovrai trasfomare la casa degli Smith nel tuo quartier generale: stampa soldi, spendi cacche d’oro e produci preziose risorse che ti serviranno per portare a compimento la tua missione. Il tuo compito sarà anche quello di allenare ed equipaggiare i cloni di Roger con l’arsenale migliore d’America. Usa tutte le armi a tua disposizione, dalle mazze da baseball ai bastoni per procioni improvvisati, dai revolver al plasma alle mitragliatrici elettriche. Quando il tuo esercito sarà pronto, potrai affrontare i nemici dell’America, come dei violenti vagabondi o gli apostoli dell’Anticristo.

American Dad! Apocalypse Soon è un mix tra combattimento GDR e strategia, con diverse ore di gioco. Disponibile gratuitamente su App Store, sono previsti acquisti in-app.