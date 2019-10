Pokémon GO avrà finalmente il supporto alle battaglie multiplayer online nel 2020. Niantic lo ha annunciato oggi, affermando che la GO Battle League si baserà sulle Trainer Battles, l’attuale funzione player vs. player presente attualmente nel gioco.

Trainer Battles è stato lanciato quasi un anno fa in Pokémon GO. La nuova funzionalità GO Battle League porta il gioco al livello successivo:

Come molte funzionalità di Pokémon GO, GO Battle League incoraggerà i giocatori a uscire ed esplorare il mondo con i Pokémon. Gli allenatori saranno in grado di camminare per guadagnare l’ingresso nella GO Battle League, per poi combattere gli avversari di tutto il mondo attraverso un sistema di abbinamento online e salire nei ranghi della lega.

Niantic non ha rilasciato altri dettagli, se non che la GO Battle League arriverà nel 2020. Quella delle battaglie multiplayer online era una delle funzioni più richieste dai giocatori.

Pokémon GO è disponibile gratuitamente su App Store.