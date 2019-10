iPhone SE 2: emergono nuovi dettagli su prezzo, colori e caratteristiche tecniche

L’analista Ming-Chi Kuo, uno dei più esperti del mondo Apple, ha condiviso nuovi dettagli sull’iPhone SE 2 che dovrebbe essere lanciato da Apple nei primi mesi del 2020.

Kuo conferma che l’iPhone SE 2 sarà esteticamente simile all’iPhone 8, ma con alcune differenze in termini di hardware. Apple dovrebbe quindi adottare la stessa strategia del primo iPhone SE, che di fatto era una versione adattata del design dell’iPhone 5S.

L’analista afferma che l’iPhone SE 2 sarà disponibile in due configurazioni di archiviazione, 64 GB e 128 GB, e tre opzioni di colore, argento, grigio siderale e rosso. Il prezzo di partenza del modello da 64 GB sarà di 399$, che in Italia dovrebbero tradursi in una cifra vicina ai 509€.

Se il design sarà simile all’iPhone 8, questo nuovo modello integrerà l’ultimo chip A13 e 3GB di RAM, per offrire il massimo in termini di prestazioni. Ovviamente, non sarà presente alcun 3D Touch, ormai abbandonato da Apple.

Secondo Kuo, Apple prevede di produrre tra i 2 e i 4 milioni di iPhone SE al mese e stima di venderne 30 milioni entro fine 2020. Ricordiamo che il primo iPhone SE venne lanciato nel 2016 al prezzo di 399$ (509€ in Italia) per la configurazione da 16 GB.