PES 2019, in arrivo a dicembre per dispositivi iOS piú simulativo che mai

Come ogni anno anche nel segmento mobile si rinnova la consueta ed epica sfida calcistica che vede contrapposti Fifa e PES, quest’ultimo previsto per piattaforma iOS nel mese di dicembre.

Dopo l’ottimo lavoro svolto da Konami lo scorso anno la software house promette diverse novitá, a cominciare da un livello simulativo di alto spessore che dovrebbe in tutto e per tutto essere equiparabile alla controparte console. Anche l’aspetto visivo dovrebbe garantire una qualitá elevata grazie al motore grafico Unreal Engine 4, anch’esso in grado di non far per nulla rimpiangere hardware ben piú prestanti.

Grande attenzione ovviamente alla giocabilitá, che sará impreziosita da alcuni miglioramenti che dovrebbero garantire una grande giocabilitá nonostante i ben noti limiti di un pannello touch. Staremo a vedere insomma quali saranno le novitá proposte da Konami, che rilascerá questo titolo come aggiornamento del precedente PES 2018 Mobile rilasciato lo scorso anno. Tante le licenze disponibili di diverse squadre tra le quali la SPL Scozzese, la J.League Giapponese e la Premier Russa. Il nuovo aggiornamento sará come detto disponibile nel mese di dicembre e la formula di rilascio sará la consueta modalitá free-to-play ormai tanto cara al mondo mobile.

Il guanto di sfida ad EA Sports é stato lanciato anche nel segmento mobile. Chi vincerá tra le due contendenti?

