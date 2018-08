RAGNAROK – Vikings at War: dalla serie TV a giocho per iPhone

Gli autori seal Media GmbH pubblicano su App Store un nuovo ed interessante gioco di costruzione e di strategia MMO dal titolo “RAGNAROK – Vikings at War”. L’app può essere scaricata gratuitamente e risulta compatibile sia con iPhone che iPad.

Se amate giochi di costruzione e strategia MMO, allora dovete assolutamente provare l’avventura RAGNAROK – Vikings at War. Entrerete a far parte del leggendario mondo dei vichinghi, dovrete combattere in competizioni con migliaia di giocatori affrontando lotte epiche alla conquista della ricchezza, onore e potere. Diventa la leggenda vivente e costruisci il tuo potente Regno.

La storia inizia con un inconfondibile e tanto atteso grido: “Terra in vista!“. Dopo molti giorni trascorsi a sfidare mari tempestosi, finalmente siete giunti a destinazione. La nebbia si dirada ed il tuo sguardo accarezza la costa orientale dell’Inghilterra. Il tuo mestiere è saccheggiare, incendiare e conquistare. Questa volta, però, gli inglesi sembrano preparati, disposti lungo la costa con scudi e spade ad attendere il vostro sbarco. Sei pronto a banchettare a Walhalla con gli dei al tuo fianco?

Vestirai i panni di un impavido vichingo al comando dell’insediamento della tua colonia. Ambientazioni medievale con decine di regni e terre che potrai saccheggiare e conquistare ti attendono. Escogita la giusta strategia, elabora una tattica infallibile ed ordina ai tuoi guerrieri di non tornare senza il bottino. Fonda insieme ai tuoi compagni di gioco un clan e partecipa a battaglie PvE e PvP stimolanti e impegnative. RAGNAROK – Vikings at War può essere scaricato gratuitamente da App Store e richiede iOS 8.0 o versioni successive per poter funzionare correttamente.

