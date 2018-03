ChronoBlade: strepitose battaglie RPG a scorrimento orizzontale

Desiderate avventurarvi in strepitose battaglie in stile RPG? Allora dovete assolutamente provare “ChronoBlade”.

nWay Inc. porta su App Store un nuovo ed avvincente gioco per iPhone e iPad intitolato ChronoBlade. Trattasi di un brawler RPG a scorrimento orizzontale con scontri esplosivi in stile arcade e azione PvP simultanea in tempo reale. Per quanto riguarda il download, questo gratuito, sono necessari poco più di 265 MB, l’app richiede iOS 8.0 o versioni successive e ideale a partire dal dodicesimo anno di età.

ChronoBlade [link – Prezzo GRATIS!] offre sconti esplosivi in cui dovrai dimostrare tutte le tue abilità. Ogni personaggio vanta ben 30 attacchi di terra e aria da combinare per creare combo uniche e pazzesche. Allenati nel padroneggiare i comandi, schiva i colpi dei tuoi avversari ed effettua subito una contromossa per annientarli. Il game offre battaglie simultanee in tempo reale, competizioni nelle battaglie PvP in cui dovrai dimostrare la tue velocità di reazione. Potrai scegliere uno dei quattro personaggi disponibili che ti accompagnerà in questa nuova avventura. Equipaggia il tuo eroe in base alle esigenze che ritieni più opportune, personalizza le tue strategie, crea il tuo stile e fatti largo in questo nuovo mondo di puro combattimento.

