iPhone Ultra, ecco quanto sarà grande: il confronto con iPad mini e iPhone 13 mini

TLDR Riassumi

Tra poco più di un mese, Apple svelerà il primo iPhone foldable, che dovrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Per la prima volta abbiamo un modo concreto — non un rendering, non un dummy — per capire che dimensioni avrà davvero in mano.

Il metro di paragone arriva da Samsung

iPhone Ultra dovrebbe montare un display esterno da 5,5″ e uno interno da 7,6″ (anche se alcune fonti parlano di 7,8″). Queste sono esattamente le stesse misure del Galaxy Z Fold 8, presentato da Samsung a fine luglio.

Che sia una coincidenza o una mossa strategica dell’azienda coreana, ciò che emerge è che i due dispositivi saranno quasi identici in termini di dimensioni, con l’unica differenza degli angoli arrotondati che Apple dovrebbe adottare. Le foto comparative pubblicate dai recensori che hanno già il Fold 8 tra le mani danno quindi un’idea concreta di come iPhone Ultra si rapporterebbe, in termini di dimensioni, rispetto ad altri dispositivi Apple esistenti.

Aperto è circa come un iPad Mini, chiuso come un iPhone mini

Il primo confronto arriva dal giornalista Ray Wong, che ha pubblicato su X delle foto in cui paragona il Galaxy Z Fold 8 a un iPad mini di quinta generazione: lo schermo da 7,6″ in 4:3 ha praticamente le stesse dimensioni del display del tablet Apple.

Galaxy Z Fold 8 vs. iPad mini 5th gen The 7.6” 4:3 aspect ratio screen is exactly the same size as the iPad mini’s But only the Samsung folds in half to fit in your pocket pic.twitter.com/WgULwbTJRy — Ray Wong (@raywongy) July 26, 2026

Shishir Shelke, invece, ha pubblicato, sempre un X, un confronto tra il Galaxy Z Fold 8 chiuso e un iPhone 13 mini: il vecchio iPhone è solo leggermente più alto, con un ingombro complessivo piuttosto simile.

iPhone 13 mini vs Galaxy Z Fold 8 📸 via: Minimalistech pic.twitter.com/KCLXOL84zC — Shishir (@ShishirShelke1) July 25, 2026

Altri confronti arrivano dai dummy

In precedenza, MacRumors aveva pubblicato una galleria di foto comparative tra i dummy di iPhone Ultra con altri modelli attuali. La trovate qui.

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