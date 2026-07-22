Claude Code può ora testare app iOS nel simulatore Apple

TLDR Riassumi

Anthropic ha aggiornato Claude Code Desktop con una novità molto interessante per gli sviluppatori iOS: l’integrazione diretta con il simulatore iOS di Apple.

La funzione è disponibile in beta pubblica su macOS e permette a Claude di aprire, eseguire e testare app iPhone e iPad direttamente in un pannello dedicato accanto alla conversazione.

Con questa integrazione, Claude Code può avviare un’app in sviluppo nel simulatore, osservare cosa succede sullo schermo, interagire con l’interfaccia e correggere il progetto in base a ciò che vede. In pratica, lo sviluppatore può chiedere a Claude di compilare l’app, provarla nel simulatore e verificare un flusso specifico, ad esempio onboarding, login o una schermata appena modificata.

La funzione non richiede di usare “computer use” nel pannello desktop, perché Claude dialoga direttamente con il simulatore. Questo significa che non prende il controllo dello schermo del Mac e non richiede i permessi macOS di Accessibilità e Registrazione schermo normalmente necessari per controllare l’interfaccia come farebbe una persona.

L’integrazione funziona solo su macOS, perché il simulatore iOS di Apple è disponibile solo su Mac. Sono richiesti Claude Desktop v1.24012.0 o successivo e Xcode con la piattaforma iOS installata. La funzione è disponibile nelle sessioni locali, mentre non funziona nelle sessioni cloud o SSH perché Claude non può raggiungere i simulatori presenti sul Mac dell’utente.

Il funzionamento è semplice: si apre il progetto iOS in Claude Code Desktop, si chiede a Claude di compilare o testare l’app e, quando l’app viene avviata, il simulatore compare nel pannello laterale. Lo sviluppatore può anche interagire manualmente con tap, swipe, rotazione del dispositivo, screenshot e registrazioni.

C’è però un aspetto importante da considerare. Anthropic spiega che gli screenshot del dispositivo nel simulatore vengono inviati ad Anthropic e conservati secondo le normali impostazioni di retention della conversazione. Per questo motivo, l’azienda consiglia di non accedere con account reali su un simulatore usato da Claude.

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