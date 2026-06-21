Apple Music svela gli artisti più ascoltati di sempre

TLDR Riassumi

Apple Music ha condiviso per la prima volta la classifica dei 20 artisti più ascoltati di sempre sulla piattaforma, realizzata in collaborazione con Chart Data.

In questa classifica ci sono undici anni di ascolti, dal lancio di Apple Music nel giugno 2015 a oggi. .

In cima c’è Drake, davanti a Taylor Swift. Al terzo posto troviamo Future, seguito da YoungBoy Never Broke Again e Bad Bunny. Una top 5 che dice già molto su come Apple Music sia stata, nel corso degli anni, una piattaforma particolarmente forte per rap, hip-hop e urban.

Il primo posto di Drake non sorprende più di tanto, almeno per chi segue da anni le classifiche streaming. L’artista canadese ha costruito gran parte del suo dominio proprio nell’era delle piattaforme digitali, con album, singoli e collaborazioni capaci di rimanere stabilmente nelle playlist degli utenti.

La presenza di Taylor Swift al secondo posto conferma invece un altro aspetto importante: Apple Music non è solo terreno da hip-hop. Swift resta una delle artiste più forti al mondo, capace di dominare classifiche, vendite fisiche, streaming e conversazioni online. In questo caso, però, non riesce a superare Drake nella classifica storica di Apple Music.

Il dato è ancora più interessante se confrontato con Spotify, dove Taylor Swift risulta prima nella classifica all-time pubblicata dalla piattaforma per i suoi 20 anni, davanti a Bad Bunny e Drake. Questo confronto non significa che una classifica sia “più giusta” dell’altra, ma mostra quanto il pubblico e le abitudini di ascolto possano cambiare da una piattaforma all’altra.

Ecco la classifica completa degli artisti più ascoltati di sempre su Apple Music:

Drake Taylor Swift Future YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Lil Baby The Weeknd Morgan Wallen Kanye West Post Malone Travis Scott Ariana Grande Chris Brown Kendrick Lamar Lil Durk Gunna Rod Wave Ed Sheeran Justin Bieber Eminem

La lista colpisce soprattutto per un motivo: la presenza massiccia di artisti rap e hip-hop. Drake, Future, YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna, Rod Wave ed Eminem rendono questa classifica molto diversa da quella che molti si sarebbero aspettati pensando al pubblico globale della musica pop.

Il confronto con Spotify è quasi inevitabile. Nella classifica storica pubblicata da Spotify nel 2026, i primi posti sono occupati da Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd e Ariana Grande. Su Apple Music, invece, Drake è davanti a tutti e Future arriva addirittura terzo.

Questa differenza racconta due mondi vicini, ma non identici. Spotify ha una presenza globale enorme e una forte penetrazione in molti mercati internazionali, compresi quelli dove la musica latina, il pop globale e il K-pop hanno un peso fortissimo. Apple Music, invece, sembra avere una base di ascolto particolarmente legata al mercato statunitense e al mondo hip-hop.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.