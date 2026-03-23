Apple svela le date della WWDC 2026

Apple ha ufficializzato il ritorno della Worldwide Developers Conference, che quest’anno si terrà dall’8 al 12 giugno.

La WWDC 2026 sarà ancora una volta disponibile online in tutto il mondo, ma con un appuntamento speciale in presenza all’interno dell’Apple Park fissato per lunedì 8 giugno, giorno in cui prenderanno il via il Keynote e il Platforms State of the Union.

La formula resta quella che ormai Apple ha affinato negli ultimi anni, ma il tono scelto per annunciare questa edizione dice già qualcosa di importante. Nel comunicato ufficiale, infatti, l’azienda parla non solo di nuovi software e strumenti per sviluppatori, ma cita in modo esplicito anche progressi nel campo dell’intelligenza artificiale.

La conferenza inizierà l’8 giugno e andrà avanti per tutta la settimana con oltre 100 sessioni video, laboratori di gruppo interattivi e appuntamenti che permetteranno agli sviluppatori di confrontarsi direttamente con i team di ingegneria e design di Apple. Tutto sarà seguibile tramite l’app Apple Developer, il sito Apple Developer, il canale YouTube Apple Developer e, in Cina, anche attraverso bilibili.

Accanto alla parte online, Apple ha confermato anche uno speciale evento in presenza ad Apple Park. Chi sarà selezionato potrà assistere al Keynote (sempre registrato), seguire il Platforms State of the Union, incontrare ingegneri e designer Apple e partecipare ad attività dedicate. I posti saranno limitati e la richiesta dovrà essere effettuata tramite il sito Apple Developer.

Susan Prescott, vicepresidente Worldwide Developer Relations di Apple, ha descritto la WWDC come uno dei momenti più entusiasmanti dell’anno per l’azienda, sottolineando il valore della community globale di developer e lasciando intendere che Cupertino punta a una delle edizioni meglio riuscite degli ultimi anni.

La parte più interessante dell’annuncio è proprio quella che Apple ha inserito nel comunicato con poche parole: la WWDC 2026 metterà in vetrina aggiornamenti software, nuovi tool per gli sviluppatori e “AI advancements”. Dopo mesi in cui il fronte AI di Apple è stato giudicato troppo prudente, e dopo i ritardi che hanno rallentato l’evoluzione più ambiziosa di Siri, questa frase sembra quasi una promessa fatta con maggiore consapevolezza del solito.

Come sempre, Apple userà la WWDC anche per rafforzare il legame con la nuova generazione di sviluppatori. I vincitori della Swift Student Challenge 2026 saranno selezionati il 26 marzo e potranno candidarsi per partecipare all’evento speciale a Apple Park. In più, 50 Distinguished Winners saranno invitati a Cupertino per un’esperienza di tre giorni.

Cosa aspettarsi davvero dalla WWDC 2026

I protagonisti ufficiali saranno, come sempre, i nuovi sistemi operativi e gli strumenti per chi sviluppa sulle piattaforme Apple. Parliamo di iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e macOS 27.

Inoltre tutto lascia pensare a una WWDC costruita anche per rimettere Apple in una posizione più credibile nell’ambito dell’intelligenza artificiale, soprattutto dopo mesi in cui la concorrenza ha alzato molto il volume.

Non dovrebbero invece esserci novità hardware.

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