iOS 26 rivoluziona la ricerca visiva: arriva l’analisi dei contenuti su schermo

Apple ha annunciato un importante aggiornamento alla sua funzione Visual Intelligence, che con iOS 26 compie un grande passo avanti: per la prima volta sarà possibile analizzare, comprendere e agire su qualsiasi contenuto visibile sullo schermo dell’iPhone. Non più solo il mondo reale inquadrato dalla fotocamera, ma tutto ciò che stai visualizzando in una qualsiasi app.

Con iOS 26, Visual Intelligence diventa uno strumento di ricerca e interazione a tutto campo. Basta una combinazione di tasti – la stessa che usiamo per fare uno screenshot – per attivarla. Una volta attivata, l’utente può scegliere se salvare o condividere lo screenshot, oppure esplorare in profondità grazie all’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo.

È possibile, ad esempio, selezionare un oggetto visibile su una pagina web o in un’app (come una lampada, un vestito, un mobile) e chiedere a ChatGPT – integrato in iOS – informazioni aggiuntive oppure cercare articoli simili su piattaforme come Google, Etsy o altre app compatibili.

Visual Intelligence ora è anche in grado di riconoscere eventi presenti sullo schermo e proporre di aggiungerli automaticamente al calendario, con estrazione intelligente di date, orari e luoghi. Tutto questo, ancora una volta, con l’elaborazione interamente on-device, per garantire privacy e sicurezza.

Il sistema agisce come un assistente silenzioso ma sempre pronto: individua ciò che stai guardando, ne comprende il contesto e ti offre azioni pertinenti. Il tutto senza inviare dati al cloud, grazie all’integrazione con Apple Intelligence.