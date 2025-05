WWDC 2025: arrivano i nuovi sticker iMessage e l’aggiornamento dell’app Apple Developer

Manca sempre meno alla WWDC 2025, l’evento annuale di Apple dedicato agli sviluppatori e alla presentazione dei nuovi sistemi operativi, e come da tradizione iniziano ad arrivare le prime novità che fanno da apripista alla conferenza.

Nelle ultime ore, Apple ha rilasciato un aggiornamento dell’app Apple Developer, portandola alla versione 10.8, e sebbene i contenuti principali saranno svelati solo durante l’evento, c’è già qualcosa di interessante da provare: una nuova serie di sticker iMessage esclusivi.

Nel changelog ufficiale dell’update, Apple segnala principalmente correzioni di bug e miglioramenti generali, oltre alla classica anticipazione sui contenuti WWDC, che saranno disponibili più avanti all’interno dell’app, come sessioni video, laboratori online e attività interattive.

Per il momento, l’unico elemento tangibile che accompagna l’aggiornamento è proprio l’aggiunta dei nuovi sticker iMessage a tema WWDC 2025.

Questa piccola, ma gradita aggiunta, rientra nella tradizione di Apple di celebrare la WWDC con contenuti digitali esclusivi, pensati per rendere più coinvolgente l’attesa e stimolare l’interazione tra sviluppatori e appassionati.

Come accedere agli sticker iMessage della WWDC 2025

Se non li vedi ancora tra le opzioni di iMessage, ecco i passaggi per attivarli:

Assicurati di aver aggiornato l’app Apple Developer all’ultima versione (10.8), disponibile su App Store.

Apri l’app Messaggi sul tuo iPhone o iPad.

Tocca il pulsante “+” accanto al campo di scrittura.

Seleziona la voce “Stickers”.

Cerca l’icona dell’app Apple Developer tra i pacchetti di sticker installati.

Una volta fatto, potrai usare i nuovi 11 sticker a tema WWDC per personalizzare le tue conversazioni, inviare auguri “nerd” agli amici o semplicemente per esprimere il tuo entusiasmo per l’evento più atteso dell’anno per il mondo Apple.

Gli adesivi, come sempre, sono animati e stilizzati con la grafica minimal e colorata tipica del linguaggio Apple.