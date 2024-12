OpenAI lancia ChatGPT Pro: un piano da 200 dollari al mese per l’accesso illimitato all’intelligenza avanzata

OpenAI ha ufficialmente presentato ChatGPT Pro, un abbonamento premium da 200 dollari al mese che consente l’accesso illimitato a OpenAI o1, il modello linguistico più avanzato dell’azienda, insieme ad altre funzionalità di punta.

Gli utenti che sottoscrivono il piano ChatGPT Pro possono usufruire di:

Accesso illimitato a OpenAI o1, o1-mini e GPT-4o.

a OpenAI o1, o1-mini e GPT-4o. Advanced Voice , una funzionalità per l’uso della voce ancora più performante.

, una funzionalità per l’uso della voce ancora più performante. o1 Pro Mode, una versione di OpenAI o1 che sfrutta maggiori risorse di calcolo per risolvere problemi complessi con risposte di alta precisione.

Secondo OpenAI, o1 Pro Mode è progettato per gestire calcoli intensivi e generare risposte affidabili anche per i problemi più intricati in ambiti come la matematica, la scienza e il coding.

L’abbonamento è indirizzato principalmente a ricercatori, ingegneri e a tutti coloro che necessitano di un’intelligenza artificiale di livello avanzato per la loro attività quotidiana.

OpenAI giustifica il costo elevato con il fatto che o1 Pro Mode richiede una quantità significativa di risorse computazionali per elaborare risposte di qualità superiore. La modalità è ottimizzata per “pensare più a lungo” e affrontare sfide complesse, superando le prestazioni degli attuali benchmark di machine learning.

In futuro, OpenAI prevede di aggiungere ulteriori funzionalità produttive e compute-intensive, che renderanno l’abbonamento ancora più interessante per chi lavora con modelli di intelligenza artificiale avanzati.