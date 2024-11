Apple annuncia la nuova funzione di Condivisione della posizione di iOS 18.2 e le prime compagnie aeree a supportarla

Apple ha annunciato ufficialmente l’introduzione di una funzione inedita nella sua app Dov’è con iOS 18.2: la possibilità di condividere temporaneamente la posizione di un AirTag con persone di fiducia e anche con le compagnie aeree. Questa nuova opzione offrirà agli utenti un modo semplice e sicuro per tracciare i propri bagagli in collaborazione con oltre 15 compagnie aeree, tra cui Delta, United, Air Canada, British Airways, e molte altre.

A partire da inizio 2025, United Airlines sarà tra le prime compagnie a implementare la funzione a livello di sistema, integrandola nel processo di assistenza clienti per agevolare la localizzazione dei bagagli smarriti o in ritardo. Secondo Apple, la funzione consentirà alle compagnie aeree di accedere, con l’autorizzazione dell’utente, alla posizione aggiornata del bagaglio su una mappa, rendendo il recupero degli oggetti persi più facile e veloce.

Nei prossimi mesi, più di 15 compagnie aeree serviranno milioni di persone in tutto il mondo con questa funzione, tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling

Gli utenti di iPhone, iPad e Mac che eseguono iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 potranno generare un link di “Share Item Location” tramite l’app Dov’è, che potrà poi essere condiviso con le compagnie aeree o persone di fiducia. La posizione dell’oggetto sarà visualizzabile su una mappa, con aggiornamenti automatici sulla posizione.

Apple ha lavorato a stretto contatto con le compagnie aeree per garantire che la condivisione della posizione avvenga in modo “privato e sicuro.” La visualizzazione del link sarà limitata a poche persone autorizzate e richiederà un’autenticazione tramite Apple ID o e-mail aziendale. La condivisione della posizione verrà disattivata automaticamente una volta che l’utente recupera il proprio oggetto o in qualsiasi momento su richiesta del proprietario. Inoltre, qualsiasi link generato scadrà dopo sette giorni, proteggendo ulteriormente la privacy degli utenti.

Oltre agli AirTag, questa funzione sarà compatibile anche con accessori di terze parti che supportano la rete Find My, ampliando l’utilità della funzione.

Secondo Eddy Cue, Chief of Services di Apple, il potenziale della rete Find My e degli AirTag per i viaggiatori è ormai evidente: “Con Share Item Location, diamo agli utenti un nuovo modo per condividere facilmente queste informazioni direttamente con terzi come le compagnie aeree, proteggendo allo stesso tempo la loro privacy.”

Apple ha confermato che iOS 18.2 sarà disponibile a dicembre, con iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 pronti per il rilascio nello stesso periodo. La nuova funzione promette di semplificare i viaggi per milioni di utenti, offrendo tranquillità nel sapere che i loro bagagli possono essere monitorati in modo sicuro e preciso, grazie alla collaborazione con le principali compagnie aeree di tutto il mondo.