Gamma iPhone 16: la più riparabile di sempre secondo iFixit

Il nuovo iPhone 16 ha appena ottenuto il miglior punteggio di sempre in termini di riparabilità, grazie a una serie di innovazioni che rendono più semplice l’accesso ai componenti interni. Secondo il celebre sito di riparazioni iFixit, la nuova linea di smartphone Apple introduce cambiamenti significativi che facilitano le riparazioni e aumentano la sicurezza durante gli interventi.

Le tre innovazioni chiave

Il punteggio di riparabilità, provvisorio in attesa del rilascio ufficiale dei pezzi di ricambio da parte di Apple, è stato assegnato in base a tre cambiamenti principali individuati durante il teardown del dispositivo. Uno di questi riguarda il nuovo involucro rigido per la batteria del modello Pro. I rumor erano fondati: Apple ha davvero sostituito le tradizionali batterie “a sacchetto” con batterie rigide in acciaio, che riducono drasticamente il rischio di perforazione accidentale e conseguenti incendi.

Questo tipo di batteria non solo è più resistente, ma rende le operazioni di riparazione più sicure. Come riportato da iFixit: “Le batterie rigide non si perforano facilmente, riducendo il rischio di danni durante la riparazione.”

Nuovo adesivo per la batteria

La seconda innovazione riguarda un nuovo tipo di adesivo utilizzato per fissare la batteria all’interno del dispositivo. Questo adesivo – presente solo su iPhone 16 e iPhone 16 Plus – può essere facilmente “sciolto” facendo passare una piccola scarica di corrente elettrica, facilitando notevolmente la rimozione della batteria stessa. Il processo può essere eseguito collegando due fili a una semplice batteria da 9 volt, come illustrato nel manuale di riparazione di Apple destinato ai centri autorizzati.

Accesso frontale e posteriore per le riparazioni

Infine, Apple ha esteso la possibilità di smontare l’iPhone sia dalla parte frontale che da quella posteriore, rendendo più facile accedere ai componenti da riparare. Questa caratteristica era stata introdotta per la prima volta con l’iPhone 14 base, ma ora è stata estesa anche ai modelli Pro dell’iPhone 16. Questa modifica rende le riparazioni più agevoli e riduce il rischio di danni accidentali durante lo smontaggio.

L’iFixit teardown ha rivelato anche qualche sorpresa riguardo al nuovo Camera Control Activator dell’iPhone 16, una funzione su cui ci sono ancora poche informazioni ufficiali.

Un grande passo avanti per le riparazioni

iFixit ha definito queste modifiche come “grandi passi avanti per il mondo delle riparazioni”, poiché permettono un processo più standardizzato e replicabile. L’adozione di batterie rigide e adesivi elettricamente disattivabili rappresenta un enorme progresso in termini di facilità e sicurezza di riparazione.

Un’altra novità che ha ricevuto elogi è il nuovo programma di Apple chiamato “Assistente Riparazioni”. Questa funzione, inclusa in iOS 18, consente ai tecnici (sia professionisti che amatoriali) di calibrare e accoppiare correttamente i componenti originali durante la riparazione di un dispositivo Apple.

Secondo iFixit, quando hanno testato l’Assistente Riparazioni con la serie iPhone 15, c’erano ancora alcuni piccoli problemi. Tuttavia, con l’iPhone 16, tutto sembra funzionare in modo fluido e senza intoppi: un semplice clic è sufficiente per accoppiare e calibrare tutti i componenti. Da notare che questa funzione potrebbe non essere completamente compatibile con parti di terze parti conformi, e potrebbe rappresentare un problema per chi acquista iPhone usati senza essere consapevole di riparazioni precedenti o dell’uso di componenti non originali.

Grazie a queste novità, iFixit ha aggiornato il punteggio di riparabilità dell’iPhone 16 a 7 su 10, un netto miglioramento rispetto al 4 su 10 dell’iPhone 15.