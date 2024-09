iPhone 16 arriva negli Apple Store di tutto il mondo!

Non ci saranno le file di qualche anno fa, ma il lancio di un nuovo iPhone è sempre un momento importante per tutti i fan Apple. Ecco la gallery fotografica da diversi Apple Store di tutto il mondo.

I primi ordini effettuati in pre-vendita stanno già arrivando ai fortunati acquirenti, mentre davanti agli Apple Store iniziano a formarsi le classiche file di appassionati. Tra le altre cose, lo storico negozio di Apple sulla Fifth Avenue a New York brilla nei colori di Apple Intelligence per celebrare il grande evento.

Non solo gli iPhone, ma anche l’Apple Watch Series 10 e il nuovo Apple Watch Ultra 2 nella colorazione nera sono ufficialmente sul mercato. Gli utenti che hanno già ricevuto i loro dispositivi hanno iniziato a condividere foto e opinioni sui vari social network, mostrando con orgoglio le nuove colorazioni dei device.

Non è una novità che il giorno del lancio di un nuovo iPhone si formino lunghe code davanti agli Apple Store, e il 2024 non è da meno. In città come Sydney, le file sono già piuttosto significative, come dimostrano le immagini condivise sui social da vari utenti.

Inoltre, molti clienti che hanno preordinato il loro iPhone 16 per il ritiro in negozio stanno vedendo lo stato del loro ordine passare a “Pronto per il ritiro” all’interno dell’app Apple Store. Tuttavia, è importante ricordare che il ritiro può essere effettuato solo all’orario assegnato, quindi inutile tentare di andare in anticipo.

