Apple annuncia la WWDC 2024, ecco quando sarà presentato iOS 18!

Apple ha annunciato che l’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024. Sviluppatori e studenti avranno l’opportunità di essere presenti durante l’evento speciale di apertura all’Apple Park, che si terrà il 10 giugno.

Proprio in quell’occasione, Apple presenterà la nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Nei giorni successivi, gli sviluppatori avranno un accesso esclusivo agli esperti Apple, oltre a informazioni approfondite su nuovi strumenti, framework e funzionalità.

“Siamo entusiasti di entrare in contatto con sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo alla WWDC24 durante una straordinaria settimana dedicata alla tecnologia e alla community” ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. “La WWDC è nata per condividere nuove idee e fornire a chi sviluppa risorse e strumenti innovativi per creare qualcosa di ancora più straordinario.”

Gli sviluppatori potranno anche seguire la WWDC24 durante tutta la settimana attraverso l’app Apple Developer, il sito web e YouTube. La conferenza di quest’anno include sessioni video e offre l’opportunità di interagire con i team di designer e ingegneri Apple, e con l’intera community di sviluppo internazionale.

La WWDC24 si aprirà con un evento in presenza il 10 giugno, che permetterà di seguire il Keynote all’Apple Park, incontrare il team Apple e partecipare ad attività speciali. I posti saranno limitati e i dettagli per fare richiesta di partecipazione verranno pubblicati nei prossimi giorni.

Apple condividerà altre informazioni prima della WWDC24 sull’app Apple Developer e sul sito Apple Developer.