Un bug salva due volte le foto ricevute da WhatsApp? Come risolvere (per ora) il problema!

Se avete un iPhone aggiornato ad iOS 17.4 e l’app di WhatsApp aggiornata all’ultima versione disponibile è probabile che anche sul vostro telefono le foto ricevute all’interno dell’app di messaggistica vengano salvate due volte sul rullino di iOS, risultando quindi duplicate.

Questo problema, piuttosto fastidioso soprattutto per chi riceve centinaia di allegati al giorno, sembrerebbe essere un bug nato nelle ultime ore come si evince dalle segnalazioni in rete degli utenti in tutto il mondo. Di questo specifico argomento, si è parlato molto anche all’interno del nostro forum.

Al momento, la problematica non pare aver interessato gli utenti Android quindi si presuppone che ci sia qualche conflitto o bug tra il sistema iOS degli iPhone e l’app di WhatsApp. Non è nemmeno chiaro, attualmente, se si tratta di un problema legato ad iOS 17.4 o se la cosa si verifica anche con i sistemi operativi precedenti all’ultima release di Apple. Dai nostri test, abbiamo effettivamente verificato che, con iOS 17.4, le foto salvate automaticamente da WhatsApp sul rullino fotografico sono duplicate.

L’unica soluzione definitiva al bug WhatsApp delle foto duplicate è attendere l’arrivo di una versione aggiornata dell’app di messaggistica o di iOS nei prossimi giorni, sperando che il rilascio sia rapido ma, nell’attesa, è possibile disattivare momentaneamente il salvataggio automatico delle foto su iOS per evitare di riempire la libreria fotografica con le foto duplicate di WhatsApp e mettere anche a rischio lo spazio residuo di archiviazione su iPhone. Per farlo, basta andare nelle impostazioni di WhatsApp, alla voce “Chat” e disattivare la spunta sulla voce “Salva nel rullino foto”. Certo, in questo modo i media non si salveranno affatto sulla libreria fotografica ma, quantomeno, non ci saranno doppioni e foto duplicate dalle chat di WhatsApp a causa di questo fastidioso bug.

Nel caso dovessimo saperne di più in merito vi aggiorneremo. Voi avete avuto questo problema? Fatecelo sapere nei commenti.