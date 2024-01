DJI Mic 2, annunciati i microfoni a 32-bit con Bluetooth e case di ricarica

Oggi è stato annunciato il nuovo set di microfoni wireless DJI Mic 2. Si tratta di un set con trasmettitore, ricevitore e case di ricarica. Sostanzialmente, parliamo di un prodotto simile ai classici Hollyland LARK e RØDE Wireless GO.

Dotazione tecnica del microfono e del ricevitore

A livello tecnico, ogni trasmettitore del DJI Mic 2 integra 8 GB di storage e offre registrazione audio fino a 32 bit float o 24 bit con, in aggiunta, una traccia di sicurezza da -6dB, funzione che comunemente viene sfruttata nel mondo della produzione video. La memoria da 8GB garantisce fino a 14 ore di registrazione audio a 24 bit a 48kHz.

Questo DJI Mic 2 sfrutta la frequenza da 2,4GHz per il trasferimento dei dati ma, fortunatamente, garantisce anche la registrazione interna per ovviare al problema di eventuali interferenze. DJI afferma che questo Mic 2 può essere collegato ai prodotti DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Pocket 3 e ad altri dispositivi tramite Bluetooth, senza ricevitore. Per il collegamento cablato al ricevitore RX, invece, si parla di adattatori USB-C e Lightning nonché di un’uscita analogica TRS da 3,5 mm.

Nel dettaglio, l’unità che fa da ricevitore offre uno schermo touch OLED da 1,1″ per le informazioni principali e per la regolazione dei parametri chiave come volume, gain e via discorrendo. In ogni caso, è presente anche una manopola fisica comoda per i controlli per chi non vuole o non può toccare lo schermo.

La registrazione a 32 bit float permette, a chi cerca il massimo della qualità, di recuperare tutti i suoni in post produzione indipendentemente dal guadagno impostato. Ogni trasmettitore registra in via omnidirezionale e integra anche una tecnologia intelligente di cancellazione del rumore che dovrebbe ridurre il rumore ambientale. Inoltre, la portata della connessione è di circa 250 metri con il trasmettitore.

Ogni trasmettitore ha dimensioni di 46,06 × 30,96 × 21,83 mm e pesa 28 grammi. Il colore del ricevitore è sempre nero ma i trasmettitori possono essere ordinati anche in colorazione bianca, utile magari per nascondersi meglio con determinati outfit, ad esempio maglie, camicie e giacconi di colorazione chiara.

La batteria può arrivare a 6 ore di registrazione. Portando con sé la custodia di ricarica e ricaricando periodicamente i trasmettitori scarichi, si raggiungono le 18 ore di registrazione.

Prezzi di DJI Mic 2

I prezzi di DJI Mic 2 cambiano a seconda del pacchetto scelto:

