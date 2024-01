Shazam predice quali saranno le canzoni più popolari del 2024

Shazam, la piattaforma per il riconoscimento e l’identificazione musicale di Apple, ha condiviso oggi una playlist chiamata Shazam: previsioni 2024, disponibile su Apple Music. Questa playlist fornisce una previsione per l’anno appena iniziato sulle canzoni che potrebbero avere un percorso di rilievo.

La playlist delle previsioni è ormai un appuntamento fisso di Shazam e la lista del 2024 include tantissimi contenuti, dal pop francese al gospel contemporaneo, con contenuti di 50 artisti provenienti da 21 paesi. Avete mai guardato la vostra cronologia di ascolti e trovato un artista che hai scoperto mesi o anni prima che diventasse popolare? Molto probabilmente è successo almeno una volta a tutti.

Come afferma Shazam, infatti, ogni giorno, l’app riceve milioni di richieste da utenti di tutto il mondo, i quali sono curiosi di scoprire il nome di una canzone o del suo artista. Questi Shazam provengono dai luoghi più diversi, a partire dai video di TikTok fino agli spot, alla musica in radio, a quella che si ascolta nei luoghi pubblici e via discorrendo. Questa playlist presenta 50 artisti emergenti che, sulla base dei dati Shazam, sono pronti ad avere un anno rivoluzionario.

Shazam ha indicato cinque artisti da tenere particolarmente d’occhio, tra cui la cantautrice nigeriana Bloody Civilian, il duo hip-hop Flyana Boss, la cantante sudafricana Kenya Grace, la band indie rock The Last Dinner Party e il gruppo K-pop RIIZE.

Come afferma MacRumors, la playlist in questione si può trovare su Apple Music.