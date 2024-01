Tim Cook incontrerà il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager

Il CEO di Apple Tim Cook incontrerà il capo dell’antitrust dell’Unione Europea, Margrethe Vestager, proprio mentre ci troviamo nel mezzo di una serie di controversie tra l’azienda e l’UE.

Margrethe Vestager incontrerà anche gli amministratori delegati di Alphabet, Broadcom e Nvidia, nonché i dirigenti più importanti di OpenAI. Gli incontri si svolgeranno a San Francisco e Palo Alto giovedì e venerdì della prossima settimana e si concentreranno sulla politica europea di concorrenza e sulla regolamentazione digitale.

A dicembre, Apple ha aperto alla possibilità per i rivali di Apple Pay di accedere alla tecnologia NFC dell’iPhone per i pagamenti contactless nell’UE. La decisione è finalizzata a risolvere una controversia antitrust in corso ed evitare una potenziale sanzione. Al momento, la Commissione Europea sta chiedendo un feedback ai concorrenti di Apple e ai clienti prima di accettare l’offerta, quindi è molto probabile che la questione venga discussa proprio la prossima settimana.

Apple sta inoltre affrontando altre sfide nell’UE che quasi certamente saranno oggetto di discussione, come quella relativa a una controversia fiscale da 14 miliardi di dollari.

Inoltre, si prevede che il DMA dell’UE costringerà Apple ad apportare modifiche significative al modo in cui funzionano App Store, FaceTime e Siri in Europa. Ad esempio, nei prossimi mesi Apple sarà obbligata a consentire agli utenti di installare app store di terze parti, oltre a dare agli sviluppatori la possibilità di promuovere le loro offerte al di fuori dell’‌‌‌‌App Store‌‌‌‌ e utilizzare sistemi di pagamento di terze parti.