Apple TV+ cancella lo show “Il problema con Jon Stewart”

Lo show di Apple TV+ “Il problema con Jon Stewart” è stato cancellato a causa di differenze creative tra Stewart e i dirigenti Apple.

Come riporta il New York Times, i membri dello staff dello show sono stati informati della fine dello show giovedì scorso, solo un paio di settimane prima dell’inizio previsto degli episodi della terza stagione.

Secondo quanto riferito, i disaccordi editoriali riguardavano alcuni degli ospiti previsti per “The Problem”, nonché potenziali argomenti dello spettacolo legati alla Cina e all’intelligenza artificiale che hanno causato preoccupazione tra i dirigenti Apple. Apple non ha risposto alla richiesta di commento del New York Times.

Nel 2020 Apple si era assicurata un accordo pluriennale con lo scrittore, produttore ed ex conduttore di “The Daily Show”, che ha visto Stewart tornare in televisione dopo il suo ritiro nel 2015.

Il nome dello spettacolo, “Il problema con Jon Stewart”, è un cenno alle questioni che Stewart ha esplorato nella serie di attualità, dalle questioni nazionali negli USA alla politica estera, e non solo.