Vision Pro consente di tradurre il testo in tempo reale

Il sistema operativo visionOS del visore Vision Pro include una funzione chiamata “Ricerca visiva“, che sembra simile alla stessa funzione presente su iPhone e iPad.

Con questa funsione, gli utenti possono utilizzare il visore Vision Pro per ottenere informazioni su un oggetto, rilevare e interagire con il testo nel mondo che li circonda, copiare e incollare nelle app un testo dal mondo reale, tradurre testi in 17 lingue diverse e altro ancora .

Il testo del mondo reale che include informazioni di contatto, pagine Web e conversioni di unità e informazioni simili può essere utilizzato in ‌visionOS‌. Quindi, ad esempio, se un volantino stampato contiene un collegamento a un sito Web, è possibile eseguire la scansione del collegamento con Vision Pro, che andrà ad aprire una finestra di Safari per visualizzare il sito Web nel visore. Oppure, se un testo parla di miglia e hai bisogno di convertirle in chilometri, puoi farlo utilizzando direttamente il visore.



La traduzione del testo in tempo reale sarà utile anche per i viaggi e altri casi in cui potresti voler tradurre rapidamente ciò che vedi nel mondo reale. Il visore ‌Apple Vision Pro‌ sarà in grado di rilevare automaticamente testo e documenti, in modo simile a come l’‌iPhone‌ può rilevare il testo nelle foto e consentire l’interazione con esso.

La funzione di ricerca visiva è stata trovata in ‌visionOS‌ da Steve Moser. È possibile accedere a ‌visionOS‌ tramite l’ultima versione beta di Xcode.