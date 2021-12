WhatsApp va in crash su diversi iPhone

Nelle ultime ore, sempre più utenti segnalano problemi con l’app WhatsApp, che in alcuni casi si blocca all’apertura impedendo di rispondere ai messaggi e di accedere agli elenchi dei contatti.

Il problema è stato segnalato su WhatsApp, WhatsApp Business e anche nella versione beta di WhatsApp disponibile tramite TestFlight. In pratica, molti utenti non riescono ad aprire WhatsApp, in quanto l’app si blocca o va in crash istantaneo, impedendo di fatto di utilizzare il servizio.

Se segnalazioni sono aumentate nelle ultime ore in tutto il mondo e riguarda solo gli iPhone, sia con iOS 15.2 che con versioni precedenti del sistema operativo. La reinstallazione dell’app non risolve il problema.

E voi, avete notato problemi simili?