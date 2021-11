“The iOS App Icon Book” approda su Kickstarter

Il designer danese Michael Flarup ha lavorato per quasi quattro anni a un nuovo libro che celebra la storia delle icone delle app iOS.

Il libro, intitolato “The iOS App Icon Book“, è disponibile come progetto su Kickstarter e presenta centinaia di icone realizzate da sviluppatori di tutto il mondo durante quasi un decennio di storia dell’App Store.

Questo libro presenta grandi immagini ad alta risoluzione delle icone delle app, dai primi giorni “scheuomorfi” di iOS fino al design flat di cui ora siamo tutti abituati. Flarup ha curato con molta attenzione le icone incluse nel libro, così da coprire varie categorie, stili ed epoche.

Molte app presenti nel libro non sono nemmeno più disponibili, ma Flarup ha voluto catalogare alcuni dei migliori lavori di progettazione digitale che ha visto negli ultimi dieci anni. Il lettore potrà anche vedere come alcune icone si sono evolute nel tempo, in particolare attraverso la grande rivoluzione minimal di iOS 7.

Flarup spiega che il libro sarà composto da 150 pagine e verrà stampato con materiali di alta qualità per dare risalto alle singole icone. Nello specifico, il libro sarà stampato su carta di seta patinata con una copertina olografica. Una volta raggiunto l’obiettivo su Kickstarter, le spedizioni partiranno ad aprile 2022.

I prezzi su Kickstarter partono da 50€, ma se il progetto andrà a buon fine il libro avrà un costo di 60€.