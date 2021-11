Apple contro la Francia: “La multa da 1,1 miliardi è solo una questione politica”

Gli avvocati di Apple affermano che la multa da 1,1 miliardi di euro imposta dalle autorità francesi per la concorrenza riguarda solo questioni politiche e dovrebbe essere annullata.

Apple ha accusato i regolatori francesi di aver liberamente interpretato le regole antitrust solo per “scopi politici” quando hanno deciso di condannare l’azienda al pagamento di una multa da 1,1 miliardi di euro. L’obiettivo, secondo Apple, era solo quello di colpire le aziende della Silicon Valley.

Come riporta Bloomberg, gli avvocati di Apple hanno dichiarato alla Corte d’Appello di Parigi che l’ente francese per la concorrenza “non ha mai nascosto il suo obiettivo di reprimere Google, Amazon, Facebook e Apple in materia di concorrenza“. Inoltre, i legali hanno aggiunto che l’ente ha voluto chiaramente lasciare il segno colpendo duramente Apple per fini politici: “Le accuse si basano su una falsa teoria, secondo cui Apple avrebbe stipulato accordi anticoncorrenziali con due grossisti che danneggiano i rivenditori. Per questo, chiediamo che la multa venga ritirata, visto che Apple non ha congelato le quote di mercato e non ha impedito la concorrenza tra diversi canali di distribuzione“.

La sentenza sull’appello è attesa tra circa un anno.